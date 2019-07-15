В Приамурье в багажнике автомобиля нашли более 2,5 килограмма марихуаны

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские в Амурской области обнаружили в багажнике машины двух жителей Еврейской АО свыше 2,5 килограмма марихуаны, сообщает региональное УМВД РФ.

Правоохранители остановили машину в одном из сёл Архаринского района Приамурья.

"При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в багажном отделении 5 пакетов с растительной массой зеленого цвета. Проведенное исследование показало, что обнаруженное вещество является каннабисом (марихуаной) общей массой более 2,5 килограмма", - говорится в сообщении.