В Приамурье в багажнике автомобиля нашли более 2,5 килограмма марихуаны

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские в Амурской области обнаружили в багажнике машины двух жителей Еврейской АО свыше 2,5 килограмма марихуаны, сообщает региональное УМВД РФ.
Правоохранители остановили машину в одном из сёл Архаринского района Приамурья.
"При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в багажном отделении 5 пакетов с растительной массой зеленого цвета. Проведенное исследование показало, что обнаруженное вещество является каннабисом (марихуаной) общей массой более 2,5 килограмма", - говорится в сообщении.
Пакеты принадлежали двум жителям ЕАО. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение перевозка наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.