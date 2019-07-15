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РИА Новости

В Приамурье в багажнике автомобиля нашли более 2,5 килограмма марихуаны

Вчера, 07:19
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские в Амурской области обнаружили в багажнике машины двух жителей Еврейской АО свыше 2,5 килограмма марихуаны, сообщает региональное УМВД РФ.
Правоохранители остановили машину в одном из сёл Архаринского района Приамурья.
"При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в багажном отделении 5 пакетов с растительной массой зеленого цвета. Проведенное исследование показало, что обнаруженное вещество является каннабисом (марихуаной) общей массой более 2,5 килограмма", - говорится в сообщении.
Пакеты принадлежали двум жителям ЕАО. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение перевозка наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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