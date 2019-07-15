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2019-07-15T03:26Z
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РИА Новости

Сейсмолог спрогнозировал разрушительное землетрясение в Калифорнии

Вчера, 03:26
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МАДРИД, 15 июл – РИА Новости. Серия недавних землетрясений в Калифорнии – только начало, более разрушительное землетрясение произойдет в ближайшие два года в районе калифорнийского города Вентура. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.
В начале июля в районе американского города Риджкрест в Калифорнии произошли два землетрясения, самые мощные за 25 лет – магнитудой 6,4 и 7,1. Двенадцатого июля в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом на американских картах сейсмической активности это место не было обозначено как потенциально опасное, несмотря на то, что специалисты ожидали сейсмическую активность в Калифорнии.
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
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Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
"Вероятность землетрясений в этом районе магнитудой 6 и выше оценивалась до 1%. Причем они произошли не в разломе Сан-Андреас, а на ответвлении в сторону востока. В этой части ни разу не было мощных землетрясений. И это не конец, а начало сейсмической активности в Калифорнии", - полагает Самвел Акопян. По его мнению, эти землетрясения "изменили сейсмическую ситуацию и позволяют пересчитать, где будет и когда именно более сильное землетрясение".
"Американцы считают, что землетрясение произойдет в разломе Сан-Андреас. Я уверен, что разлом Сан-Андреас сейчас закрыт и землетрясение мигрирует на ответвление, на разлом Вентура, который идет по северу Лос-Анжелеса в сторону Санта-Барбары. Это будет 7,8-7,9 баллов, механизм вертикальный и произойдет оно в течение двух лет, до июня 2021 года", - рассказал эксперт.
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Российская академия наукКалифорнияСШАРИА Наука
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