Сейсмолог спрогнозировал разрушительное землетрясение в Калифорнии

МАДРИД, 15 июл – РИА Новости. Серия недавних землетрясений в Калифорнии – только начало, более разрушительное землетрясение произойдет в ближайшие два года в районе калифорнийского города Вентура. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.

В начале июля в районе американского города Риджкрест в Калифорнии произошли два землетрясения, самые мощные за 25 лет – магнитудой 6,4 и 7,1. Двенадцатого июля в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом на американских картах сейсмической активности это место не было обозначено как потенциально опасное, несмотря на то, что специалисты ожидали сейсмическую активность в Калифорнии.

"Вероятность землетрясений в этом районе магнитудой 6 и выше оценивалась до 1%. Причем они произошли не в разломе Сан-Андреас, а на ответвлении в сторону востока. В этой части ни разу не было мощных землетрясений. И это не конец, а начало сейсмической активности в Калифорнии", - полагает Самвел Акопян. По его мнению, эти землетрясения "изменили сейсмическую ситуацию и позволяют пересчитать, где будет и когда именно более сильное землетрясение".