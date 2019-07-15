В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Евросоюз может одним звонком в Киев прекратить конфликт в Донбассе и побудить к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в Facebook . Евросоюз может одним звонком в Киев прекратить конфликт в Донбассе и побудить к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в

Так он прокомментировал недавнее высказывание главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений.

Сенатор напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора только в июле.

По его словам, в Брюсселе об этом знают, но обращаются к России, "потому что так удобнее."

"Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе", — заявил он.

Парламентарий также добавил, что Москва готова к активному диалогу о механизмах контроля над вооружениями, однако предложения российской стороны игнорируют.

"Брюсселю, конечно, придется отказаться от вассальной дипломатии и попытаться повысить свой голос против своего ближайшего союзника. Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России", — заключил он.

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.