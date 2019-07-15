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2019-07-15T09:05Z
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РИА Новости

В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе

Вчера, 02:13
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Евросоюз может одним звонком в Киев прекратить конфликт в Донбассе и побудить к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в Facebook.
Так он прокомментировал недавнее высказывание главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений.
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Сенатор напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора только в июле.
По его словам, в Брюсселе об этом знают, но обращаются к России, "потому что так удобнее."
"Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе", — заявил он.
Парламентарий также добавил, что Москва готова к активному диалогу о механизмах контроля над вооружениями, однако предложения российской стороны игнорируют.
"Брюсселю, конечно, придется отказаться от вассальной дипломатии и попытаться повысить свой голос против своего ближайшего союзника. Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России", — заключил он.
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Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов. Третьего июля Путин подписал закон о приостановке Договора.
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Ситуация на УкраинеФедерика МогериниСовет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто бы сомневался, что можно одним звонком. Лучше бы Косачев разъяснил нам, гражданам РФ, какого рожна надо было переться в энту самую ПАСЕ. Платим – то мы, как ни крути. Ну и нам платят, разумеется. Санкциями и унижениями. Доколе?
15 июля, 07:25
kostyakov54
176534126
Хватить ныть. Действуйте жестко!
15 июля, 02:16
Дима Ф
171130118
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