Названы самые популярные автобусные маршруты у молодежи

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для поездок на автобусе среди путешественников до 21 года оказались Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ростов-на-Дону, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса для планирования путешествий проанализировали бронирования билетов на автобусы этим летом и выяснили, куда отправятся отдыхать российские студенты.

Большая часть популярных направлений у пользователей сервиса — в столицу или наоборот, из нее. Летом многие приехавшие в Москву студенты разъезжаются по домам, а молодежь из других регионов выбирает теплый сезон для изучения города.

Кроме того, в рейтинг популярных городов для летнего путешествия также попали Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Казань, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск, Сочи и Тавда.