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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные автобусные маршруты у молодежи

Вчера, 06:17
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЦентральный автовокзал в Москве
Центральный автовокзал в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для поездок на автобусе среди путешественников до 21 года оказались Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ростов-на-Дону, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса для планирования путешествий проанализировали бронирования билетов на автобусы этим летом и выяснили, куда отправятся отдыхать российские студенты.
Большая часть популярных направлений у пользователей сервиса — в столицу или наоборот, из нее. Летом многие приехавшие в Москву студенты разъезжаются по домам, а молодежь из других регионов выбирает теплый сезон для изучения города.
Кроме того, в рейтинг популярных городов для летнего путешествия также попали Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Казань, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск, Сочи и Тавда.
Примечательно, что, по данным сервиса, в течение года у студентов лидируют зарубежные маршруты из Северной столицы — молодые люди часто ездят в Хельсинки и Таллин, куда добираться из Санкт-Петербурга относительно недолго и недорого. Летом же в столицы Финляндии и Эстонии ездит гораздо меньше петербуржцев.
На Центральном автовокзале междугородних и пригородных маршрутов, Москва
23 июня, 12:25
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
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ТуризмТуризмтуристыФеодосияНовости - ТуризмМоскваНовосибирскВолгоградЭстонияСочиФинляндияМинскЕреванРостов-на-ДонуВоронежБелгородТавдаСанкт-ПетербургТаганрог
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