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РИА Новости

День российской почты

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота почтальона "Почты России" в деревне
Работа почтальона Почты России в деревне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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День российской почты ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. В 2019 году эта дата приходится на 14 июля.
Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.
История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.
В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.
В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.
В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существующие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи.
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация.
29 марта 2013 года Почта России вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации.
В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", который предполагает его акционирование. Документ предусматривает преобразование ФГУП "Почта России" в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать РФ.
Ежегодно Почта России принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов (из них 1 миллиард – от госорганов) и обрабатывает около 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется 1 миллиард экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
В городах-миллионниках нагрузка на сеть почтовых отделений за последние несколько лет в связи с развитием электронной коммерции увеличилась почти в пять раз. Для борьбы с очередями в условиях постоянно возрастающего трафика в феврале 2017 года Почта России запустила программу "Почта без очередей".
Логистическая инфраструктура Почты России имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 763 почтамта, 7 647 отделений в крупных и малых городах, 34 081 – в сельской местности.
Во ФГУП "Почта России" насчитывается около 18 тысяч единиц автотранспорта и 800 железнодорожных вагонов.
Почта России осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С.
По итогам 2018 года выручка Почты России от операционной деятельности выросла на 7% и составила 190,4 миллиарда рублей (178,1 миллиарда рублей в 2017 году). Выручка от почтового бизнеса выросла на 7% с 77,8 миллиарда рублей в 2017 году до 82,9 миллиарда рублей в 2018 году; выручка от посылочного бизнеса возросла на 16% с 48,9 до 56,9 миллиарда рублей.
В 2018 году Почта России обработала совокупно 433,3 миллиона отправлений с товарными вложениями, объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2018 году вырос на 8,6% и составил 88 миллионов штук.
В 2018 году Почта России заняла 37-е место в рейтинге эффективных почтовых служб мира. Всего в списке 173 страны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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