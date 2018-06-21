Госдума приняла закон об акционировании "Почты России"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума закон об особенностях реорганизации федерального государственного предприятия "Почта России", предполагающий его акционирование.

Документ предусматривает преобразование ФГУП "Почта России" в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать РФ. При этом определяются принципы и основы деятельности этого общества. В частности, вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией.

Закон направлен на совершенствование системы оказания услуг почтовой связи в России в целях обеспечения равной доступности для всех категорий граждан и высокого качества оказываемых услуг. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров.

В качестве гарантии доступности отделений почтовой связи предлагается предусмотреть согласование с регионами решений "Почты России" о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия Николай Подгузов ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.

К вновь создаваемому АО в неизменном виде переходят все права и обязанности предприятия, за исключением прав на движимое и недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении, бессрочном использовании, на праве аренды или безвозмездного пользования. Предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимости, находившиеся в пользовании предприятия.

Предприятие должно проинформировать Генпрокуратуру и Счетную палату РФ о случаях, когда право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, а также обратиться в суд с требованием признания такой сделки недействительной. Закон предусматривает создание комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставный капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязью.