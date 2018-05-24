"Почта России" заявила об улучшении показателей работы

ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почта России улучшила свои показатели и поднялась на 37 место в рейтинге эффективных почтовых служб мира, говорится в докладе о развитии почты за 2018 год, опубликованном в четверг Всемирным почтовым союзом.

Согласно представленному в докладе рейтингу, первое место второй год подряд занимает почта Швейцарии. Второе место занимают Нидерланды за скорость доставки и активные международные связи. Япония на третьем месте. Как отмечается, эти страны смогли выстроить вызывающую доверие, устойчивую, инновационную почтовую службу с разветвленными международными связями.

Россия поднялась в рейтинге на одну позицию, заняв 37-е место. США занимают восьмую строчку, Украина – 33-ю. Завершает список из 173 стран почтовая служба Тувалу.