Случаи нападений на гостиницы в мире в 2015 — 2019 годах

2019
12 июля в сомалийском Кисмайо, портовом городе примерно в 500 километрах к югу от столицы, в фешенебельном отеле произошел взрыв, за ним последовало вооруженное нападение. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". В результате тракта погибло 26 человек, среди жертв - граждане США, Британии, Кении и Танзании. Пострадали около 50 человек.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть прогремели в трех церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и в отелях The Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Через несколько часов прогремел седьмой взрыв на западе острова, и восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. В результате восьми взрывов погибли 290 человек, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали.
15 января в столице Кении Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба. В результате атаки погиб 21 человек. Отмечается, что 16 жертв, среди которых один полицейский, были кенийцами. Среди погибших также оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали.
9 ноября в столице Сомали Могадишо возле гостиницы Sahafi подорвались террористы-смертники. Теракт унес жизни 53 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб".
2018
23 февраля в Могадишо взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая – рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы. В результате двойного теракта погибли 38 человек, 20 получили ранения.
20 января вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.
2017
14 июля неизвестный с ножом напал на отдыхающих на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort в курортном городе Хургада (Египет). По данным СМИ, при этом погибли две украинские туристки. Четырех пострадавших доставили в больницу. Среди пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, ее жизни ничто не угрожает.
2 июня нападение на посетителей гостиничного комплекса произошло в Маниле (Филиппины), где вооруженный штурмовой винтовкой человек попытался ограбить казино, а после поджег игровые столы. В результате возгорания погибли по меньшей мере 35 человек, пострадали более 50 человек. Большинство людей погибли от удушья. Ответственность за нападение сначала взяла на себя террористическая организация, но позже выяснилось, что мужчина действовал в одиночку, который был объявлен в розыск.
20 мая неизвестные вооруженные люди совершили нападение на гостиницу в афганском Кабуле, охранник и женщина из Германии погибли. В результате нападения также пропала без вести женщина из Финляндии.
Утром 25 января в столице Сомали Могадишо в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба. В результате нападения на отель погибли по меньшей мере 14 человек.
10 января три человека погибли и восемь ранены при двойном взрыве, прогремевшем в гостинице в афганском Кандагаре, где проходила встреча губернатора провинции и диппредставителя Объединенных Арабских Эмиратов.
2016
24 августа в городе Паттани, административном центре провинции Паттани (одной из трех провинций "крайнего юга" Таиланда), на автомобильной стоянке отеля взорвался заминированный автомобиль-пикап. В результате 30 человек получили ранения. Позже раненая женщина, работавшая в магазине напротив гостиницы, скончалась в больнице.
25 июня боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на отель Nasa-Hablod в Могадишо (Сомали). Жертвами нападения стали 15 человек, 25 получили ранения.
1 июня в Могадишо (Сомали) боевики группировки "Аш-Шабаб" взорвали заминированный автомобиль перед отелем Ambassador, а затем ворвались внутрь здания. Сообщалось о стрельбе внутри гостиницы. Жертвами нападения стали 16 человек, 55 ранены.
26 апреля преступники напали на один из отелей популярного мексиканского курорта Акапулько, где жили полицейские, обстреляв здание. Полиция тут же вступила в бой, вызвав подмогу, а затем организовала преследование бандитов по набережной. В итоге был убит один из нападавших, один сотрудник полиции получил ранения.
13 марта в курортном городе Гран-Басам на юге Кот-д'Ивуара нападению террористов подверглись три отеля. В результате теракта погибли 18 человек, среди погибших 15 гражданских лиц и три сотрудника службы безопасности. Ранения получили более 20 человек.
10 февраля вооруженный ножом мужчина напал на женщину с тремя дочерьми в отеле Staten Island в Нью-Йорке (США), в результате чего женщина и ее дочь погибли, еще два ребенка получили серьезные ранения.
15 января неизвестные в столице Буркина-Фасо Уагадугу атаковали кафе, а затем захватили заложников в расположенном рядом крупнейшем отеле Splendid, где часто селятся представители западных стран, в том числе сотрудники ООН. Жертвами нападения террористов стали по меньшей мере 28 человек из 18 стран. Атаку на отель осуществила группировка "Аль-Мурабитун".
8 января неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу рядом с трехзвездочной гостиницей Bella Vista в египетской Хургаде. Двое молодых людей, вооруженных холодным оружием и сигнальным пистолетом, проникли в отель, воспользовавшись для этого выходящим на улицу гостиничным рестораном. Преступники угрожали постояльцам расправой и ранили трех иностранцев. Трое туристов погибли в результате нападения.
2015
20 ноября вооруженные люди совершили нападение на отель Radisson в центре столицы Мали Бамако и захватили в заложники 170 человек. В результате нападения на отель погибли 19 человек, семь человек получили ранения, два боевика ликвидированы. Среди погибших - шесть россиян, сотрудников авиакомпании "Волга-Днепр".
31 октября боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб" напали на гостиницу в Могадишо. В результате погибли 17 человек и еще порядка 25 пострадали.
7 августа неизвестные напали на отель в городе Севарэ в центральной части Мали и захватили заложников. В результате нападения погибло 13 человек, среди них пять сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).
26 июня произошел теракт на курорте Эль-Кантауи близ города Сус в Тунисе. Местный студент расстрелял у отеля Imperial 40 человек, среди них было 30 туристов из Великобритании, Бельгии, Ирландии, Германии и Португалии, а также одна россиянка. Еще порядка 40 человек получили ранения. Нападавший был убит полицией. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
13 мая четыре вооруженных человека ворвались в гостиницу Park Palace в Кабуле (Афганистан), правоохранительные органы послали туда сотрудников, которые вступили с ними в бой. Перестрелка продолжалась несколько часов, нападавшие были ликвидированы. По данным силовиков, по меньшей мере один боевик подорвал себя взрывчаткой. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за нападение.
27 марта по меньшей мере 24 человека, среди них посол Сомали в Швейцарии, стали жертвами нападения исламистской группировки "Аш-Шабаб" на гостиницу в сомалийской столице, городе Могадишо.
20 февраля боевики "Аш-Шабаб" напали на отель в столице Сомали Могадишо. Недалеко от президентского дворца в центре города прогремели два мощных взрыва, затем боевики начали штурм отеля. В момент нападения в отеле находились министры правительства Сомали, а также депутаты. В результате нападения погибли 25 человек.
В ночь на 30 января отряд боевиков экстремистской организации "Исламское государство"* напал на западные и северные районы иракского города Киркук, одна из групп боевиков захватила гостиницу "Махджур" в центре города. Иракским силам безопасности и офицерам военизированной курдской милиции "Пешмерга" удалось ликвидировать двух террористов, укрывавшихся в гостинице, еще двое боевиков взорвали себя, приведя в действие носимые взрывные устройства, так называемые "пояса смертников".
27 января в дипломатическом районе Триполи (Ливия), в котором, среди прочего, расположены посольства ряда стран и офисы ООН, прогремел мощный взрыв. Вскоре после этого подорвавшие автомобиль на парковке отеля Corinthia боевики группировки "Исламское государство"* укрылись в здании гостиницы. В результате нападения погибли, по данным МИД РФ, 10 человек, в том числе граждане Ливии, Киргизии, США и Франции.
25 января группа неизвестных, предположительно боевики-маоисты, совершили нападение на гостиницу Tamarind Easy Hotel в индийском штате Керала, принадлежащую местным властям, в знак протеста против визита в страну президента США Барака Обамы. Неизвестные совершили несколько актов вандализма, оставив на месте происшествия постеры против визита Обамы. Никто из посетителей гостиницы не пострадал.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости