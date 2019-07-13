Случаи нападений на гостиницы в мире в 2015 — 2019 годах

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В ночь на 30 января отряд боевиков экстремистской организации "Исламское государство"* напал на западные и северные районы иракского города Киркук, одна из групп боевиков захватила гостиницу "Махджур" в центре города. Иракским силам безопасности и офицерам военизированной курдской милиции "Пешмерга" удалось ликвидировать двух террористов, укрывавшихся в гостинице, еще двое боевиков взорвали себя, приведя в действие носимые взрывные устройства, так называемые "пояса смертников".