Суета и паника: ситуация в здании отеля в Маниле после нападения неизвестного

В результате нападения мужчины со штурмовой винтовкой и пожара погибли по меньшей мере 13 сотрудников отеля и 22 постояльца, пострадали более 50 человек. Большинство людей погибли от удушья.

Ответственность за нападение сначала взяла на себя террористическая организация, но позже выяснилось, что мужчина действовал в одиночку, сейчас он объявлен в розыск.

Сообщается, что нападавший был заядлым игроком. Мужчина не стрелял в сторону людей и похитил из заведения игровые фишки на сумму в 130 миллионов филиппинских песо (около 2,6 миллиона долларов). Позднее полиции удалось найти сумку с его добычей.