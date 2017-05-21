Два человека погибли при нападении на гостиницу в Кабуле

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на гостиницу в афганском Кабуле, охранник и женщина из Германии погибли, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на неназванных представителей местных властей.

Инцидент произошел в субботу вечером в одном из районов Кабула. Сообщается, что в результате нападения также пропала без вести женщина из Финляндии. Источники телеканала не исключают, что ее могли похитить. По данным телеканала, женщины работали в Афганистане на шведскую гуманитарную организацию Operation Mercy.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.