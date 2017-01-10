При взрыве в Кандагаре погибли три человека

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Три человека погибли и восемь ранены при двойном взрыве, прогремевшем в гостинице в афганском Кандагаре, где проходила встреча губернатора провинции и диппредставителя ОАЭ, дипломат также пострадал в результате инцидента, передает телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось, что при взрыве был ранен губернатор.

Ранее во вторник двойной взрыв прогремел рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).