В фешенебельном отеле в Сомали прогремел взрыв

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрыв произошел в отеле в сомалийском городе Кисмайо, за ним последовало вооруженное нападение, сообщает местное издание Garowe Online.
"Вооруженное нападение продолжается после взрыва в фешенебельном отеле в Кисмайо, портовом городе примерно в 500 километрах к югу от Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.
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Добавляется, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.