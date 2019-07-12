Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T19:25Z
https://ria.ru/20190712/1556476604.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В фешенебельном отеле в Сомали прогремел взрыв

Вчера, 19:23
340
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрыв произошел в отеле в сомалийском городе Кисмайо, за ним последовало вооруженное нападение, сообщает местное издание Garowe Online.
"Вооруженное нападение продолжается после взрыва в фешенебельном отеле в Кисмайо, портовом городе примерно в 500 километрах к югу от Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Сотрудники полиции на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
21 апреля, 11:12
Крупные теракты в отелях в 2015-2019 годах
Добавляется, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.
102125
Обсудить 0
СомалиВ мире
Рекомендуем
В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
РИА
Новости
В Непале 17 человек погибли из-за наводнений и оползней
В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек
Задержанный в Гибралтаре экипаж иранского танкера отпустили под залог
Лента
новостей
В офисе кандидата от партии Зеленского нашли "жучки"
В Мехико произошли три землетрясения
СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 72 человек
Палестинцы
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ назвал уничтожение продуктов питания безнравственным
В Кувейте задержали подозреваемых в связях с "Братьями-мусульманами"*
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Лента новостейМолния