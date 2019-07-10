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РИА Новости
Туризм

Следователи начали осмотр катера, затонувшего у Джубги

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоселок Джубга
Поселок Джубга
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Следователи начали осмотр поднятого со дна Черного моря в районе поселка Джубга прогулочного катера, из-за ЧП с которым погибли две женщины, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Прогулочный катер с 55 отдыхающими перевернулся вблизи поселка Джубга Туапсинского района вечером 5 июля. В результате происшествия погибли туристки из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу.
"Сегодня со дна Черного моря был поднят затонувший 5 июля 2019 года катер. В настоящее время следователи Южного СУТ СК России проводят осмотр судна. Это поможет определить повреждения судна, может быть, укажет на причину происшествия, а также выявит, соблюдалась ли техника безопасности", - пояснил представитель ведомства.
Он добавил, что более полную информацию о происшествии можно будет получить после завершения осмотра судна и заключения эксперта.
Ранее Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Южная транспортная прокуратура также организовала проверку соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания.
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