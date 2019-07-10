Следователи начали осмотр катера, затонувшего у Джубги

СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Следователи начали осмотр поднятого со дна Черного моря в районе поселка Джубга прогулочного катера, из-за ЧП с которым погибли две женщины, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Прогулочный катер с 55 отдыхающими перевернулся вблизи поселка Джубга Туапсинского района вечером 5 июля. В результате происшествия погибли туристки из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу.

"Сегодня со дна Черного моря был поднят затонувший 5 июля 2019 года катер. В настоящее время следователи Южного СУТ СК России проводят осмотр судна. Это поможет определить повреждения судна, может быть, укажет на причину происшествия, а также выявит, соблюдалась ли техника безопасности", - пояснил представитель ведомства.

Он добавил, что более полную информацию о происшествии можно будет получить после завершения осмотра судна и заключения эксперта.