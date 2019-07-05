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РИА Новости

Дело о ненадлежащем оказании услуг возбудили после ЧП на катере у Джубги

Вчера, 22:40
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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть людей, возбудили после ЧП на катере в Черном море вблизи Джубги, сообщило Южное следственное управлении на транспорте СК России.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что два человека погибли, а судно было перегружено. В СК подтвердили гибель двух человек.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" - говорится в сообщении.
По версии следствия, катастрофа произошла в 17.50 в 100 метрах от берега. Ведомство отмечает, что информация о числе пассажиров судна и пострадавших уточняется.
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