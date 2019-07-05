Дело о ненадлежащем оказании услуг возбудили после ЧП на катере у Джубги

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть людей, возбудили после ЧП на катере в Черном море вблизи Джубги, сообщило Южное следственное управлении на транспорте СК России.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что два человека погибли, а судно было перегружено. В СК подтвердили гибель двух человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" - говорится в сообщении.