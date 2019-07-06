"Шереметьево Хэндлинг" возглавит замгендиректора аэропорта, пишет "Ъ"

В начале июня в "Шереметьево" наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в "Шереметьево" снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.