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РИА Новости

"Шереметьево Хэндлинг" возглавит замгендиректора аэропорта, пишет "Ъ"

04:36
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дочернюю компанию "Шереметьево Хэндлинг", отвечающую за работу с багажом, возглавит заместитель генерального директора МАШ по персоналу Александра Яковлева, сообщает газета "Коммерсант".
Московская межрегиональная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.
"ООО "Шереметьево Хэндлинг" возглавит замгендиректора МАШ по работе с персоналом Александра Яковлева", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли.
Назначение изданию также подтвердили в самом аэропорту, добавив, что Яковлева займет пост и. о. гендиректора компании и сохранит прежнюю должность.
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На сайте "Шереметьево" указано, что Яковлева занимает пост заместителя генерального директора аэропорта по работе с персоналом с сентября 2018 года.
В начале июня в "Шереметьево" наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в "Шереметьево" снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Экономика
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