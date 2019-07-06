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РИА Новости
Ситуация в Судане

Арабские страны поприветствовали соглашение военсовета и оппозиции Судана

03:51
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкСуданские военнослужащие на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Суданские военнослужащие на одной из улиц Хартума. Архивное фото
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Многие арабские страны поприветствовали достижение соглашения между оппозицией и военным советом Судана о создании высшего органа власти на переходный период.
Ранее посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад заявил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.
Как пишет египетская газета Dostor со ссылкой на заявление офиса официального представителя МИД Египта, Каир считает эту договоренность важным шагом на пути достижения безопасности, стабильности и мира в стране. Египет выразил "свою полную поддержку выбора братского суданского народа во всем его многообразии во имя достижения его надежд на безопасность, стабильность и благоденствие".
В свою очередь, как сообщает агентство ВАФА, глава Палестины Махмуд Аббас также поприветствовал достижение договоренности между сторонами. Палестинский лидер пожелал Судану достичь безопасности, стабильности и единства территории.
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"Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн приветствует договоренность, которая была достигнута в братской Республике Судан по мерам переходного периода, это важный и успешный шаг для достижения желания братского народа Судана достичь безопасности, мира и стабильности и сохранить единство государственных институтов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД королевства.
Как сообщается в заявлении МИД Саудовской Аравии, королевство также поприветствовало договоренность и выразило свою надежду на то, что "этот важный шаг станет началом нового этапа, на котором будет царить безопасность и стабильность".
"Катар выражает удовлетворение от соглашения, которого удалось достичь переходному военному совету и оппозиционным "Силам за свободу и реформы", а также приветствует достижение соглашения о формировании правящего совета на три года", - говорится в заявлении МИД эмирата на его сайте.
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Министерство подчеркнуло, что Доха "твердо поддерживает единство, стабильность и соблюдение суверенитета Судана". МИД Катара рассчитывает, что при создании компетентного гражданского правительства будет обеспечено представительство всех слоев суданского общества. Кроме того, Доха поддержала усилия Африканского союза в преодолении разногласий между различными сторонами в Судане, отметив, что в этом он "играет ключевую роль".
Военные и оппозиция два дня вели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские. Еще один пункт соглашения - прозрачное расследование разгона лагеря протестовавших оппозиционеров.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеСаудовская АравияСуданКатарБахрейнПалестинаЕгипетВ мире
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