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РИА Новости

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

01:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о вероятной техногенной катастрофе на Украине.
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа. По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров. Чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров.
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Пушков считает, что "Нафтогаз" намеренно разрушил отношения с "Газпромом", чтобы потом выглядеть "спасителем" для украинцев.
При этом сенатор подчеркнул, что украинская компания не способна решить эту проблему, поскольку ее руководители могут лишь выдвигать ультиматумы и начинать конфликты.
"Но нынешний Нафтогаз проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и и конфликтов. Хвалятся "победой" в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасёт украинскую ГТС", - написал он.
В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах заявил и оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз". Подчеркивалось, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы компании на летний период нужно около 720 миллионов кубометров газа.
В "Укртрансгазе" также сообщили о большом долге перед поставщиками, который составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).
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Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России
46942109513
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныАлексей ПушковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пушков лжёт!!! Намеренная подготовка общественного мнения Россиян к тому что бы не смотря на фашитизацию Украины и враждебное отношение Украины к России при это всем известное выступление Порошенко и его высказывание в сторону Путина, не смотря на всё это все таки умудрится заключить контракты на поставку газа в Фашистское Государство или того более передать на льготных условиях или совсем уж бесплатно.
6 июля, 04:49
Юрий Иванов
27041157
да вполне могут расщедриться для "братского народа", чтоб не загнулись совсем, а то на кого потом нападать?
6 июля, 05:04
Боня Какол
91801343
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