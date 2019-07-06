Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

"Но нынешний Нафтогаз проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и и конфликтов. Хвалятся "победой" в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасёт украинскую ГТС", - написал он.