Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о вероятной техногенной катастрофе на Украине.
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа. По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров. Чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров.
Пушков считает, что "Нафтогаз" намеренно разрушил отношения с "Газпромом", чтобы потом выглядеть "спасителем" для украинцев.
Разрушив отношения с Газпромом, глава Нафтогаза пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 г. транзит. Известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 июля 2019 г.
При этом сенатор подчеркнул, что украинская компания не способна решить эту проблему, поскольку ее руководители могут лишь выдвигать ультиматумы и начинать конфликты.
"Но нынешний Нафтогаз проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и и конфликтов. Хвалятся "победой" в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасёт украинскую ГТС", - написал он.
В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах заявил и оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз". Подчеркивалось, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы компании на летний период нужно около 720 миллионов кубометров газа.
В "Укртрансгазе" также сообщили о большом долге перед поставщиками, который составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).
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