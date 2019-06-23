В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
Причем отмечается, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы "Укртрансгазу" на летний период потребуется около 720 миллионов кубометров газа.
В компании также сообщили, что не смогли провести 12 тендеров на закупку газа общим объемом 880 миллионов кубометров из-за отсутствия предложений, что вызвано большим долгом компании перед предыдущими поставщиками, который уже составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).
В связи с этим компания заявляет о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба, о чем были различные государственные органы Украины.
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Ранее депутат Рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией. При этом накануне российские власти сообщили о готовности продлить газовое соглашение с Киевом на действующих условиях.
Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. С ноября 2015-го Украина отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на прошлой неделе, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25 процентов. Однако топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", поскольку, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов. Насколько в этом случае завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.