В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.

Причем отмечается, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы "Укртрансгазу" на летний период потребуется около 720 миллионов кубометров газа.

В компании также сообщили, что не смогли провести 12 тендеров на закупку газа общим объемом 880 миллионов кубометров из-за отсутствия предложений, что вызвано большим долгом компании перед предыдущими поставщиками, который уже составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).

В связи с этим компания заявляет о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба, о чем были различные государственные органы Украины.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией. При этом накануне российские власти сообщили о готовности продлить газовое соглашение с Киевом на действующих условиях.

Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. С ноября 2015-го Украина отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.