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РИА Новости

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

Вчера, 03:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
"Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще три миллиарда (долларов. – прим. ред.) своих будем доплачивать. (Глава НАК "Нафтогаз" Андрей – прим. ред.) Коболев сказал сегодня, что ему нужен миллиард дополнительно (чтобы. – прим. ред.) закачать газ", - заявил депутат.
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По его словам, расходы на закачку дополнительных объемов газа лягут на население страны.
При этом программа "2020", анонсированная ранее Коболевым и подразумевающая рост собственной добычи газа на Украине до 20 миллиардов кубометров к 2020 году, провалена, добавил Рабинович.
"Драконовские платежки, убийство страны, срыв программы "2020" - и зарплаты в миллиарды (у руководства "Нафтогаза". – прим. ред.)? Ну что мы делаем? Мы что, самые богатые? Мы что, самая великая страна?" – заключил депутат.
С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Как отмечали в "Нафтогазе", это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России.
Украина также может остаться и без денег за транзит российского газа. Нынешний контракт истекает в конце этого года, новый стороны пока не заключили. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в таком случае Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП.
Российские власти не раз говорили, что транзит газа через Украину продолжится, если это будет экономически выгоден. Премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул ряд условий для сохранения маршрута: урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические параметры сделки и стабильная политическая обстановка.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
Популярные комментарии
А сколько кастрюль можно будет из этого металла понаделать...
31 мая, 06:17
Степан Полосов Полосов
7150000
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