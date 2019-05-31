Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала " С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще три миллиарда (долларов. – прим. ред.) своих будем доплачивать. (Глава НАК "Нафтогаз" Андрей – прим. ред.) Коболев сказал сегодня, что ему нужен миллиард дополнительно (чтобы. – прим. ред.) закачать газ", - заявил депутат.

По его словам, расходы на закачку дополнительных объемов газа лягут на население страны.

При этом программа "2020", анонсированная ранее Коболевым и подразумевающая рост собственной добычи газа на Украине до 20 миллиардов кубометров к 2020 году, провалена, добавил Рабинович.

"Драконовские платежки, убийство страны, срыв программы "2020" - и зарплаты в миллиарды (у руководства "Нафтогаза". – прим. ред.)? Ну что мы делаем? Мы что, самые богатые? Мы что, самая великая страна?" – заключил депутат.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Как отмечали в "Нафтогазе", это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России.

Украина также может остаться и без денег за транзит российского газа. Нынешний контракт истекает в конце этого года, новый стороны пока не заключили. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в таком случае Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП.