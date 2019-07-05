Спасенного под Петербургом детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро

Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро

Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Специалисты выпустили в Ладожское озеро нерпенка после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Четырехмесячный ладожский нерпенок по кличке Дубровский был последним в этом сезоне питомцем Центра изучения морских млекопитающих. В пятницу его выпустили во Владимирской бухте Ладожского озера.

"Это последний в этом сезоне "выпускной" животных. Подросший и окрепший малыш пополнит популяцию ладожской нерпы", - говорится в сообщении.

Семикилограммового нерпенка более двух месяцев назад обнаружила жительница города Кировск Ленинградской области неподалеку от Дубровской ТЭЦ. Истощенное животное с рыболовным крючком в верхней губе не выжило бы без помощи человека.

По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, Дубровский поправился до восемнадцати килограммов и полностью готов к самостоятельной жизни.

Всего в этом сезоне специалисты центра выходили девять пациентов. Все питомцы вернулись в родные акватории здоровыми.