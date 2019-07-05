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РИА Новости

Спасенного под Петербургом детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро

Вчера, 18:26
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© Фото : Фонд содействия морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы"Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро
Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро
© Фото : Фонд содействия морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы"
Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Специалисты выпустили в Ладожское озеро нерпенка после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Четырехмесячный ладожский нерпенок по кличке Дубровский был последним в этом сезоне питомцем Центра изучения морских млекопитающих. В пятницу его выпустили во Владимирской бухте Ладожского озера.
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"Это последний в этом сезоне "выпускной" животных. Подросший и окрепший малыш пополнит популяцию ладожской нерпы", - говорится в сообщении.
Семикилограммового нерпенка более двух месяцев назад обнаружила жительница города Кировск Ленинградской области неподалеку от Дубровской ТЭЦ. Истощенное животное с рыболовным крючком в верхней губе не выжило бы без помощи человека.
© Фото : Фонд содействия морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы"Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро
Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро
© Фото : Фонд содействия морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы"
Детеныш нерпы по имени Дубровский, выпущенный в Ладожское озеро
По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, Дубровский поправился до восемнадцати килограммов и полностью готов к самостоятельной жизни.
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Всего в этом сезоне специалисты центра выходили девять пациентов. Все питомцы вернулись в родные акватории здоровыми.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году.
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