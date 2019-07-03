В Кремле еще не принимали решения о трауре в связи с гибелью подводников

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение об объявлении федерального траура в связи с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море еще не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет", - сказал Песков.

На вопрос, будет ли объявлен траур в регионе, он ответил: "Не знаю, нужно справиться у региональных властей".

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.