Аргентинцы встретили полное затмение солнца на высоте в девять тысяч метров

Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.
Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.
Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.
Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.
Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.
Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.
Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.
В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.
Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.
Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.
Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.
Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.
Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.
А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.
А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.
Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.
Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.
Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.
Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.
В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.
Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.
Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.
Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.
А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.