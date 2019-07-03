Аргентинцы встретили полное затмение солнца на высоте в девять тысяч метров

БУЭНОС-АЙРЕС/САН-ХУАН (Аргентина), 3 июл - РИА Новости. Полное затмение солнца, которое на этот раз наблюдалось только с юга Латинской Америки, десятки аргентинцев смогли увидеть с борта самолета.

"Это удивительная возможность, когда мы можем увидеть полное затмение солнца. В следующий раз мы сможем наблюдать его в следующем году, а потом, увы, только через несколько десятилетий", - рассказывает РИА Новости оперативный директор планетария Буэнос-Айреса Виктория Эспино.

Как передает корреспондент РИА Новости, летевший этим бортом, диск Луны закрыл Солнце примерно в 17.41 (23.41 мск). От Солнца остался лишь яркий ободок. На землю упала большая тень от Луны, все вокруг погрузилось в сумрак, и только горизонт вспыхивал то желтыми, то оранжевыми красками.

"Когда в это время наблюдаешь затмение с земли, то как будто все вокруг тебя замирает. Во время полного затмения можно ясно увидеть многие звезды и планеты", - объясняет Эспино.

Но есть и сюрприз для неподготовленных зрителей. Температура во время затмения падает примерно на 10 градусов, поэтому тем, кто хочет понаблюдать за этим явлением, лучше прихватить с собой одежду потеплее, говорит эксперт.

Полное затмение длилось чуть больше двух минут, а затем Солнце взяло верх над Луной.

"Какая красота", "Это просто невероятно", "Я не могу поверить": все пассажиры рейса Буэнос-Айрес - Сан Хуан кричали, смеялись и аплодировали полному затмению солнца.

"Я вообще не предполагал, что попаду на затмение. Я работаю в Сан Хуане, я просто летел на работу", - делится с РИА Новости своими впечатлениями Хорхе.