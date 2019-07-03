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РИА Новости

Аргентинцы встретили полное затмение солнца на высоте в девять тысяч метров

Вчера, 03:25
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© РИА Новости / Дарья СтаниславецСолнечное затмение
Солнечное затмение
© РИА Новости / Дарья Станиславец
БУЭНОС-АЙРЕС/САН-ХУАН (Аргентина), 3 июл - РИА Новости. Полное затмение солнца, которое на этот раз наблюдалось только с юга Латинской Америки, десятки аргентинцев смогли увидеть с борта самолета.
"Это удивительная возможность, когда мы можем увидеть полное затмение солнца. В следующий раз мы сможем наблюдать его в следующем году, а потом, увы, только через несколько десятилетий", - рассказывает РИА Новости оперативный директор планетария Буэнос-Айреса Виктория Эспино.
Как передает корреспондент РИА Новости, летевший этим бортом, диск Луны закрыл Солнце примерно в 17.41 (23.41 мск). От Солнца остался лишь яркий ободок. На землю упала большая тень от Луны, все вокруг погрузилось в сумрак, и только горизонт вспыхивал то желтыми, то оранжевыми красками.
"Когда в это время наблюдаешь затмение с земли, то как будто все вокруг тебя замирает. Во время полного затмения можно ясно увидеть многие звезды и планеты", - объясняет Эспино.
Фаза солнечного затмения
2 июля, 12:47
Полное солнечное затмение: то по океанам, то по чужим странамВторого июля жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение. О том, кому повезет увидеть, как Луна заслонит Солнце, рассказал радио Sputnik астроном Владимир Сурдин.
Но есть и сюрприз для неподготовленных зрителей. Температура во время затмения падает примерно на 10 градусов, поэтому тем, кто хочет понаблюдать за этим явлением, лучше прихватить с собой одежду потеплее, говорит эксперт.
Полное затмение длилось чуть больше двух минут, а затем Солнце взяло верх над Луной.
"Какая красота", "Это просто невероятно", "Я не могу поверить": все пассажиры рейса Буэнос-Айрес - Сан Хуан кричали, смеялись и аплодировали полному затмению солнца.
© РИА Новости / Дарья СтаниславецСолнечное затмение
Солнечное затмение
© РИА Новости / Дарья Станиславец
Солнечное затмение
"Я вообще не предполагал, что попаду на затмение. Я работаю в Сан Хуане, я просто летел на работу", - делится с РИА Новости своими впечатлениями Хорхе.
"Это что-то невероятное, я никогда этого не забуду. Теперь точно всегда буду брать места у окна", - говорит Диана.
Спектакль в небе: полное солнечное затмение
© REUTERS / Marcos Brindicci

Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Солнечное затмение в небе над Буэнос-Айресом, Аргентина
1 из 15

Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

© REUTERS / Marcos Brindicci
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Для наблюдения с территории России оно не было доступно.

Мужчина наблюдает за солнечным затмением в Чили
2 из 15

Для наблюдения с территории России оно не было доступно.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AFP 2019 / Stan Honda

Это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года.

Полное солнечное затмение. 2 июля 2019 года
3 из 15

Это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года.

© AFP 2019 / Stan Honda
© AFP 2019 / Ariel Marinkovic

Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.

Полное солнечного затмения, наблюдаемое с борта самолета. 2 июля 2019 года
4 из 15

Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.

© AFP 2019 / Ariel Marinkovic
© AP Photo / Juan Karita

Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.

Женщина наблюдает солнечное затмение в астрономическом комплексе в Ла-Пасе, Боливия
5 из 15

Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.

© AP Photo / Juan Karita
© REUTERS / Juan Jose Gonzalez Galaz

Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.

Человек во время солнечного затмения в Инкахуаси, Чили
6 из 15

Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.

© REUTERS / Juan Jose Gonzalez Galaz
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Но Луна совсем недолго держала светило в своей власти.

Фотографии с разными стадиями солнечного затмения. 2 июля 2019 года
7 из 15

Но Луна совсем недолго держала светило в своей власти.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Диск Луны постепенно сдвинулся, открывая Солнце.

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили
8 из 15

Диск Луны постепенно сдвинулся, открывая Солнце.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© REUTERS / Pablo Sanhueza

Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.

Люди наблюдают солнечное затмение в Ла Серена, Чили
9 из 15

Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.

© REUTERS / Pablo Sanhueza
© REUTERS / Rodrigo Garrido

В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.

Люди наблюдают солнечное затмение возле обсерватории в Кокимбо, Чили
10 из 15

В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
© AFP 2019 / Stan Honda

Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.

Солнечное затмение. 2 июля 2019 года
11 из 15

Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.

© AFP 2019 / Stan Honda
© AP Photo / Esteban Felix

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.

Люди наблюдают солнечное затмение в Чили
12 из 15

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.

© AP Photo / Esteban Felix
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года.

Полное солнечное затмение. 2 июля 2019 года
13 из 15

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© REUTERS / David Mercado

Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.

Мальчик наблюдает солнечное затмение в Ла-Пасе, Боливия
14 из 15

Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.

© REUTERS / David Mercado
© AFP 2019 / Martin Bernetti

А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.

Полное солнечное затмение. 2 июля 2019 года
15 из 15

А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
1 из 15

Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

© REUTERS / Marcos Brindicci
2 из 15

Для наблюдения с территории России оно не было доступно.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
3 из 15

Это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года.

© AFP 2019 / Stan Honda
4 из 15

Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.

© AFP 2019 / Ariel Marinkovic
5 из 15

Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 15

Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.

© REUTERS / Juan Jose Gonzalez Galaz
7 из 15

Но Луна совсем недолго держала светило в своей власти.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
8 из 15

Диск Луны постепенно сдвинулся, открывая Солнце.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
9 из 15

Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.

© REUTERS / Pablo Sanhueza
10 из 15

В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
11 из 15

Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.

© AFP 2019 / Stan Honda
12 из 15

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.

© AP Photo / Esteban Felix
13 из 15

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
14 из 15

Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.

© REUTERS / David Mercado
15 из 15

А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
301100
АргентинаВ мире
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