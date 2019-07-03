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РИА Новости

Спектакль в небе: полное солнечное затмение

Вчера, 14:01
1984
В ночь со второго на третье июля жители Земли смогли наблюдать полное солнечное затмение. Захватывающее природное явление — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Marcos Brindicci

Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Солнечное затмение в небе над Буэнос-Айресом, Аргентина
1 из 15

Затмение лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

© REUTERS / Marcos Brindicci
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Для наблюдения с территории России оно не было доступно.

Мужчина наблюдает за солнечным затмением в Чили
2 из 15

Для наблюдения с территории России оно не было доступно.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AFP 2019 / Stan Honda

Это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года.

Полное солнечное затмение. 2 июля 2019 года
3 из 15

Это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года.

© AFP 2019 / Stan Honda
© AFP 2019 / Ariel Marinkovic

Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.

Полное солнечного затмения, наблюдаемое с борта самолета. 2 июля 2019 года
4 из 15

Пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан следили за затмением на высоте более девяти тысяч метров.

© AFP 2019 / Ariel Marinkovic
© AP Photo / Juan Karita

Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.

Женщина наблюдает солнечное затмение в астрономическом комплексе в Ла-Пасе, Боливия
5 из 15

Охотники за редким природным явлением специально направились в южное полушарие, чтобы увидеть, как диск Луны закрывает Солнце.

© AP Photo / Juan Karita
© REUTERS / Juan Jose Gonzalez Galaz

Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.

Человек во время солнечного затмения в Инкахуаси, Чили
6 из 15

Несколько минут — и от Солнца остается лишь яркий ободок.

© REUTERS / Juan Jose Gonzalez Galaz
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Но Луна совсем недолго держала светило в своей власти.

Фотографии с разными стадиями солнечного затмения. 2 июля 2019 года
7 из 15

Но Луна совсем недолго держала светило в своей власти.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Диск Луны постепенно сдвинулся, открывая Солнце.

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили
8 из 15

Диск Луны постепенно сдвинулся, открывая Солнце.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© REUTERS / Pablo Sanhueza

Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.

Люди наблюдают солнечное затмение в Ла Серена, Чили
9 из 15

Общая продолжительность солнечного затмения зависела от того, где его наблюдать.

© REUTERS / Pablo Sanhueza
© REUTERS / Rodrigo Garrido

В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.

Люди наблюдают солнечное затмение возле обсерватории в Кокимбо, Чили
10 из 15

В Чили и Аргентине затмение длилось около двух с половиной минут.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
© AFP 2019 / Stan Honda

Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.

Солнечное затмение. 2 июля 2019 года
11 из 15

Затмение максимальной продолжительности — четыре минуты 33 секунды — можно было увидеть в Тихом океане.

© AFP 2019 / Stan Honda
© AP Photo / Esteban Felix

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.

Люди наблюдают солнечное затмение в Чили
12 из 15

Люди наблюдают за солнечным затмением в Чили.

© AP Photo / Esteban Felix
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года.

Полное солнечное затмение. 2 июля 2019 года
13 из 15

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© REUTERS / David Mercado

Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.

Мальчик наблюдает солнечное затмение в Ла-Пасе, Боливия
14 из 15

Всего в этом году будет пять затмений — три солнечных и два лунных.

© REUTERS / David Mercado
© AFP 2019 / Martin Bernetti

А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.

Полное солнечное затмение. 2 июля 2019 года
15 из 15

А следующее полное затмение Солнца, которое будет видно из Москвы, произойдет в 2126 году.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
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Солнечное затмениеФотоРИА Наука
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