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РИА Новости

Пригожин прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

Вчера, 02:41
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, удивившись общественному резонансу, который вызвал ее поступок.
"Почему у нас стали девальвировать человеческую личность? Алла Пугачева – это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила (права. – Прим. ред.) на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипишь, хейтеры какие-то. Что плохого, что Аллу Пугачеву привезли к перрону и довели до вагона?", - заявил Пригожин в интервью НСН.
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
2 июля, 19:10
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Продюсер подчеркнул, что не видит в случившемся никакой проблемы, и заявил о "постоянной травле публичных людей".
При этом он выразил мнение, что российские звезды и так бедны по сравнению с коллегами на Западе.
"Мало того, что лишили возможности зарабатывать большие деньги в Советском Союзе, она что, не может, уже выйдя на пенсию, пользоваться какими-то благами?" – задался вопросом Пригожин.
Певица Алла Пугачева
2 июля, 22:47
РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.
Представитель Пугачевой сообщил, что певица приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было.
© Виталий ПодвицкийВагончик тронется, перрон останется
Вагончик тронется, перрон останется
© Виталий Подвицкий
Вагончик тронется, перрон останется
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Шоу-бизнесИосиф ПригожинАлла ПугачеваРоссия
Популярные комментарии
А ещё этой "личности планетарного масштаба" надо разрешить ездить по встречке и тротуарам!
3 июля, 03:35
Голохвастов Анатолий
178110006
Планетарного? А чего не вселенского? И пускай дальше дальше Киева и Минска никто её знать не знает, любой вылизывающий зад холоп надеется что его заметят и потреплют по щечке.
3 июля, 03:38
Сельский реднек
17760017
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