Пригожин прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, удивившись общественному резонансу, который вызвал ее поступок.

"Почему у нас стали девальвировать человеческую личность? Алла Пугачева – это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила (права. – Прим. ред.) на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипишь, хейтеры какие-то. Что плохого, что Аллу Пугачеву привезли к перрону и довели до вагона?", - заявил Пригожин в интервью НСН

Продюсер подчеркнул, что не видит в случившемся никакой проблемы, и заявил о "постоянной травле публичных людей".

При этом он выразил мнение, что российские звезды и так бедны по сравнению с коллегами на Западе.

"Мало того, что лишили возможности зарабатывать большие деньги в Советском Союзе, она что, не может, уже выйдя на пенсию, пользоваться какими-то благами?" – задался вопросом Пригожин.

Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.

Представитель Пугачевой сообщил, что певица приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было.