Уголовное дело "банды GTA"

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах . Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

По версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на имя Усманова) создал на территории Московской области вооруженную банду в целях совершения нападений на граждан. К деятельности в составе банды он привлек уроженцев азиатских республик. В банде состояли уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, пятеро из которых являлись натурализованными гражданами Российской Федерации.

Участники банды совершали нападения различными способами. Например, поджидая в засаде у дороги, они выкладывали на трассу шипы, а после того, как автомобиль останавливался с пробитой шиной, соучастники расстреливали водителя и пассажиров, затем обыскивали транспортное средство в целях наживы. Совершались и нападения на водителей транспортных средств, стоявших в ночное время в безлюдных местах.

Всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей участниками банды совершено 16 нападений на граждан, в ходе которых убиты 17 человек и 5 ранены

По данным Следственного комитета, главарь "банды GTA" при планировании преступлений руководствовался наводкой информаторов из числа трудовых мигрантов. Однако не всегда данные оказывались точными, отсюда крайне жестокие убийства становились абсолютно бессмысленными. Так, расстреляв четырех человек в бытовке на станции Лосиноостровская на севере столицы, налетчики планировали завладеть сумкой, в которой должна была быть зарплата рабочих, но на деле оказались спортивные вещи.

Финансовой базой для дальнейших преступлений стали 17 миллионов рублей, похищенные во время налета на автомобиль китайских предпринимателей в сентябре 2012 года . Часть участники поделили между собой, на остальные купили автомобили, чтобы совершать налеты, арендовали автомобили и приобрели инструменты для станка, на котором изготавливали оружие.

Все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. Вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Многие имели семьи.

Установить участников банды следователи и оперативные сотрудники смогли в результате анализа всех нападений, совершенных в московском и калужском регионах, показаний свидетелей, вещественных и иных доказательств, результатов экспертиз.

В ноябре 2014 года сотрудниками спецслужб была проведена спецоперация по задержанию соучастников, в ходе которой лидер банды Ибайдулло Субханов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. В течение нескольких дней после этого (в период с 6 по 20 ноября 2014 года) следствием были установлены и заключены под стражу все находившиеся на территории России девять участников банды : Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов.

В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209 УК РФ (бандитизм), 105 УК РФ (убийство), 162 УК РФ (разбой), с222 УК РФ (незаконный оборот оружия), 223 УК РФ ( незаконное изготовление оружия ).

Пятеро участников банды скрылись и были объявлены в международный розыск . Позднее двое из них были задержаны и помещены под стражу в Таджикистане. В августе 2018 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи направят в Таджикистан материалы уголовного дела в отношении двух членов "банды GTA".

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. По данным следствия, пятеро участников банды, видя, что для их охраны при доставлении в суд зачастую задействуют всего двух конвоиров, договорились о совершении совместного побега из-под стражи в здании суда.

Согласно разработанному плану, 1 августа 2017 года пятеро подсудимых, находясь в лифте с двумя конвоирами, напали на них, повалили на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда.

В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение , трое нападавших – Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов – были ликвидированы, двое ранены, один из них (Фазлитдин Хасанов) позднее скончался в медицинском учреждении.

Выживший подсудимый Хазратхон Додохонов был позднее выписан из больницы и переведен в СИЗО.

9 августа 2018 года Московский областной суд приговорил четырех членов "банды GTA" к пожизненному заключению. Остаток жизни за решеткой проведут Хазратхон Додохонов, Умар Хасанов, Анвар Улугмурадов и Шерджон Кодиров. Зафарджона Гулямова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Также с преступников взыскали около миллиона рублей в пользу родственников жертв.

По факту побега из-под стражи участников "банды GTA" было возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

29 ноября 2018 года Следственный комитет завершил расследование дела о побеге из-под стражи. Было установлено, что первым на сотрудников Росгвардии напал именно выживший Хазратхон Додохонов. Ему предъявили обвинения в побеге из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Свою вину Додохонов не признает , с судом общается через переводчика с таджикского языка, так как "перестал понимать русский язык после ранения".

По факту побега членов "банды GTA" также было возбуждено дело о халатности в отношении полицейских, которые конвоировали подсудимых.

По данным следствия, командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя не обеспечили надлежащую охрану подсудимых. Командир роты решил использовать цепь с пятью металлическими браслетами, которая не соответствовала необходимым требованиям безопасности, так как одна рука каждого конвоируемого была свободна. Более того командир роты и его заместитель не проследили за организацией и несением службы двух старших полицейских конвоя.

Конвоиры, по мнению следствия, нарушили требования нормативных актов , согласно которым на одного конвоируемого должно быть не менее двоих сотрудников полиции, и осуществили конвоирование пятерых подсудимых вдвоем.

В январе 2019 года уголовное дело в отношении полицейских было направлено в суд