Прокурор попросила о пожизненном заключении почти всем членам "банды GTA"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прокурор попросила суд приговорить четырех из пяти членов "банды GTA" к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

Речь идет о Хазратхоне Додохонове, Шерджоне Кодирове, Анваре Улугмурадове и Умаре Хасанове. Для пятого подсудимого, Зафарджона Гулямова, прокурор Светлана Артемьева попросила 25 лет колонии строгого режима.

Кроме того, она потребовала назначить всем штрафы: Додохонову и Улугмурадову — по 900 тысяч рублей, Кодирову — 800 тысяч, а Хасанова и Гулямову — по 700 тысяч.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.

Ранее прокурор отмечала, что раскаяние не поможет им получить более мягкое наказание.

"Сейчас подсудимые говорят, что не хотели убивать, но в итоге все-таки было убито 17 человек", — напомнила Артемьева, комментируя слова обвиняемых, заявивших, что убивать их заставили погибшие участники банды. Все они осознано вышли "на большую дорогу", чтобы нападать на водителей, добавила прокурор.

По словам гособвинителя Александра Архипова, у бандитов были боевые автоматы, боевые, самодельные и сигнальные пистолеты, самодельное оружие, переделанное из пневматики и травматики, и взрывчатка. Члены банды убивали без разбора и с одинаковой жестокостью, невзирая на пол и возраст жертв.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.

Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановится, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.