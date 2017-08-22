Мособлсуд продлил на три месяца срок ареста членов "банды GTA"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мособлсуд во вторник продлил на три месяца, до 28 декабря срок ареста оставшимся в живых членам "банды GTA", в отношении погибших подсудимых мера пресечения в виде содержания под стражей отменена, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в отношении подсудимых в виде содержания под стражей сроком на три месяца и о прекращении меры пресечения в виде ареста в отношении умерших обвиняемых подлежит удовлетворению ", — сказала судья Ирина Валикова.

Перестрелка в Мособлсуде

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 1 августа около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, один из них позже скончался, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

Банда GTA

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

По версии следствия, банду организовал в 2012 году Ибайдулло Субханов, который при задержании в 2014 году оказал вооруженное сопротивление и был убит. Его брат Холик Субханов участвовал в нападении в Мособлсуде и был ликвидирован ответным огнем.

Изначально на скамье подсудимых находились 9 человек. Трое фигурантов — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов — ликвидированы при попытке побега, двое находились в больнице. Однако позднее один из раненных обвиняемых — Фазлитдин Хасанов — скончался в медучреждении. Выживший подсудимый — Хазратхон Додохонов — выписан из больницы и переведён в СИЗО.

Первые наказания

Его также привлекут к ответственности по новому уголовному делу, которое возбуждено по трем статьям УК РФ — "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "покушение на побег из-под ареста или из-под стражи". Дело о перестрелке в Мособлсуде ведет главное следственное управление СК РФ.

Восьмого августа стало известно, что за допущенные нарушения уволены со службы в органах внутренних дел командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД России по Московской области, а также заместитель командира взвода указанного подразделения.

Кроме того, дисциплинарные взыскания — предупреждения о неполном служебном соответствии — наложены на заместителя командира взвода, двух заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, начальника управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Московской области, его заместителя и начальника отдела указанного подразделения.