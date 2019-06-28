Межгосударственные отношения России и Великобритании



(прерваны 26 мая 1927 года, восстановлены 3 октября1929 года). 24 декабря 1991 года Великобритания официально признала Россию как государство – продолжателя СССР. Дипломатические отношения СССР и Великобритании установлены 2 февраля 1924 года (прерваны 26 мая 1927 года, восстановлены 3 октября1929 года). 24 декабря 1991 года Великобритания официально признала Россию как государство – продолжателя СССР.

Отношения России и Великобритании в их исторической ретроспективе никогда не были простыми . В последние годы в политической части они характеризуются противоречивостью и неоднозначностью.

До 2014 года развитие двустороннего диалога России и Великобритании шло по нарастающей.

11-12 сентября 2011 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого была подписана декларация о партнерстве на основании знаний для модернизации, меморандум о сотрудничестве по вопросам создания финансового центра в Москве и другие документы, касающиеся делового сотрудничества.

19 июня 2012 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провели встречу на полях саммита "Группы двадцати" в Лос-Кабо (Мексика).

2 августа 2012 года Владимир Путин посетил Великобританию с кратким рабочим визитом. Президент России и премьер-министр Великобритании обсудили перспективы торгово-экономического и энергетического сотрудничества между двумя странами, а также вопросы международной повестки дня, в частности, ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран посетили соревнования лондонской Олимпиады.

10 мая 2013 года состоялся рабочий визит премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Сочи.

16 июня 2013 года Владимир Путин и Дэвид Кэмерон провели переговоры в преддверии саммита "Группы восьми" в Лох-Эрне в резиденции премьер-министра Великобритании.

6 сентября 2013 года Путин и Кэмерон побеседовали "на полях" саммита "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге.

16 ноября 2015 года лидеры встретились на полях саммита "двадцатки" в Анталье (Турция) и обсудили возможности совместной борьбы с терроризмом, перспективы оживления двустороннего сотрудничества.

13 июля 2016 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Терезе Мэй по случаю ее назначения премьер-министром Великобритании.

4 сентября 2016 года "на полях" саммита G20 в Ханчжоу (КНР) состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес для России и Великобритании.

22 декабря 2017 года состоялся первый за последние несколько лет визит британского министра иностранных дел (на тот момент Бориса Джонсона) в Москву. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-британских двусторонних отношений с акцентом на развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также по контртеррористическому досье.

Позитивное развитие политических отношений между Россией и Великобританией оказалось в значительной степени подорванным в связи с позицией Лондона в отношении ситуации на Украине и вокруг Крыма, а также по Сирии.

Лондон в одностороннем порядке заморозил все двусторонние форматы межправительственного сотрудничества, доказавшие свою востребованность: Стратегический диалог в формате "2+2" (министры иностранных дел и обороны), Энергетический диалог высокого уровня, работу Межправительственной комиссии по торговле и инвестициям и Комитета по науке и технологиям. Фактически прекращены регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств.

Приостановлена реализация всего комплекса вопросов двустороннего военного сотрудничества, включая работу по заключению соглашения по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Отменены военные визиты высокого уровня, заморожено ВТС.

Лондон объявил также, что решения ЕС касательно санкций в отношении российских официальных лиц и компаний "будут иметь прямое значение для британских властей".

Британские официальные лица последовательно наращивают антироссийскую риторику в контексте ситуации на Украине, "российской пропаганды" и "распространения фейковых новостей", "вмешательства России в выборы" и другие внутренние процессы в западных странах, "регулярные нарушения воздушного пространства стран НАТО" российскими военными самолетами и т.д.

Резкое обострение двусторонних отношений произошло в марте 2018 года, когда в результате инцидента в городе Солсбери 4 марта 2018 года, связанного с предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британское правительство, не дождавшись результатов собственного расследования и, проигнорировав возможность задействования правовых механизмов и форматов, включая ОЗХО и Конвенцию Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам, пошло на беспрецедентный шаг, объявив ряд недружественных по отношению к Российской Федерации мер, используя в своих провокационных целях произошедшую трагедию.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила , что Лондон высылает 23 российских дипломата, обрывает все контакты на высоком уровне, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

17 марта в ответ на действия Великобритании Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата. Кроме того, Россия отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении деятельности Британского совета

По прошествии более года с момента инцидента в Солсбери британская сторона так и не представила итогов расследования , Россия не имеет консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям.

Несмотря на противоречивые политические отношения отмечается рост двустороннего товарооборота.

В 2018 году внешнеторговый оборот России и Великобритании составил 13,742 миллиарда долларов (в 2017 году – 12,737 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 9,705 миллиарда долларов и импорт – 4,037 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2019 года внешнеторговый оборот России и Великобритании составил 3,996 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 2,768 миллиарда долларов и импорт – 1,227 миллиарда долларов.

Около 80% российского экспорта в Великобританию составляют минеральные продукты , также в числе экспортируемых товаров драгоценные металлы и камни, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Основу российского импорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и др.

Накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют 23,8 миллиарда долларов, российские в британскую экономику – свыше 11 миллиардов долларов.

В России работают более 600 предприятий с британским участием: в машиностроении, фармацевтике, других инновационных отраслях. Энергетические корпорации России и Великобритании участвуют в добыче, переработке нефтегазовых ресурсов, сырья, в производстве и транспортировке электроэнергии. Британская компания BP является крупнейшим акционером нефтегазовой компании "Роснефть".

Развиваются контакты в области образования, науки и культуры. В 2014 году по инициативе России прошел перекрестный Год культуры. Его сводная программа включала около 300 мероприятий. Продолжением масштабного сотрудничества в области культуры в 2016 году стал перекрестный Год языка и литературы Великобритании и России.

С большим успехом в Национальной портретной галерее прошла выставка "Россия и искусство. Эпоха Толстого и Чайковского", на которой британской публике были продемонстрированы шедевры из собрания Третьяковской галереи, многие из которых ранее никогда не покидали территорию России. Также по всей России прошли события, приуроченные к 400-й годовщине памяти Уильяма Шекспира.

В 2017 году прошел Год науки и образования Великобритании и России, который стимулировал научное сотрудничество между двумя странами.