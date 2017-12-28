Член палаты лордов Великобритании надеется на улучшение отношений с Россией

ЛОНДОН, 28 дек – РИА Новости, Мария Табак. Независимый член палаты лордов и ее бывшая вице-спикер, социолог и правозащитница баронесса Куинсберийская Кэролайн Кокс заявила в интервью РИА Новости, что надеется на улучшение отношений между Великобританией и Россией.

"Я надеюсь, что отношения изменятся. Может быть, Британия прислушается к российской точке зрения по Сирии и займет более близкую позицию ради блага сирийского народа. Я надеюсь, что визит Бориса Джонсона (главы МИД Великобритании – ред.) в Москву принесет плоды, потому что мне очень печально, что отношения между нашими странами так сильно ухудшились, тогда как мы так много могли бы делать вместе", — отметила баронесса.

По мнению члена палаты лордов, наиболее перспективными областями сотрудничества РФ и Великобритании могли бы стать сферы культуры и торговли, а также взаимодействие в решении проблем Ирана и КНДР.

"Во-первых, культурная сфера: у России богатейшая культурная традиция, нам есть чем поделиться друг с другом, и это бы пошло на пользу обеим странам. В торговле, думаю, есть сферы, которые мы могли бы успешно развивать. Что касается внешнеполитической тематики, сотрудничество по Ирану и КНДР было бы полезным: у нас одни и те же опасения, те же задачи. Можно было бы вместе попробовать повлиять на ситуацию. В Пхеньяне у нас сохранилось посольство, в отличие от Дамаска, это хорошо. У Британии есть определенное влияние и возможности в КНДР, и позиции наших стран вполне сопоставимы", — сказала баронесса Кокс.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетил Москву с однодневным визитом 22 декабря и провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это был первый визит главы британского МИД в РФ более чем за пять лет. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на переговорах Лаврова и Джонсона обсуждались серьезные вопросы, был рассмотрен комплекс как двусторонних, так и международных отношений.

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