Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны покинуть Россию в течение недели, заявило российское Министерство иностранных дел.

Кроме того, с учетом диспаритета в консульских отношениях Россия отзывает согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Российское дипломатическое ведомство предупредило Лондон, что если с его стороны последуют и другие действия недружественного характера в отношении России, то Москва оставляет за собой право на другие ответные меры.

Ответ на "политическое хамство"

Меры, которые предприняла Россия, оказались более жесткими, чем действия Великобритании. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва пошла на такой шаг из-за "политического хамства" Лондона.

"Речь идет об ответе не на обычную высылку дипломатов, а о том, что на пустом месте Великобритания превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие. Такое политическое хамство терпеть нельзя", — заявил сенатор.

Еще один сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов считает, что Британия не остановится и будет раздувать провокацию и дальше — вплоть до глобального конфликта. Он не исключил, что последует бойкот чемпионата мира по футболу, а также — что меры Лондона могут коснуться российского посла.

В Госдуме считают российский ответ абсолютно адекватным. Такое мнение высказал РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Великобритания здесь идет полностью в фарватере США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто по сути дипломатическое противостояние. Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами", — сказал он.

Депутат также напомнил, что, "если британские власти продолжат подобную линию, Россия оставляет за собой право и на другие ответные действия".

Обострение отношений

Отношения России и Великобритании ухудшились на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солсбери. До сих пор они находятся в коме, также пострадал полицейский. По данным британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену в России, получил убежище в Великобритании в 2010 году, после того как его в числе других шпионов обменяли на российских граждан, задержанных в США.

Британский премьер Тереза Мэй 14 марта обвинила Россию в причастности к отравлению и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, обрывает все контакты на высоком уровне, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Реакция Москвы

Россия восприняла действия британского правительства как враждебные и неприемлемые и категорически отвергла какую-либо причастность к отравлению. В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения — "абсолютно сумасшедшими".

При этом в Москве отмечали, что Лондон так и не предоставил никакую информацию по отравлению Скрипаля и его дочери, хотя российское посольство направляло в Форин-офис ноту, в которой призывало к совместному исследованию инцидента в Солсбери и запрашивало доступ к материалам дела. Кроме того, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия. Однако, как заявлял Сергей Лавров, Британия от такого сотрудничества отказалась.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль. Это дает правовые основания направлять за рубеж запросы о предоставлении информации, проводить следственные мероприятия, в том числе допросы и обыски.

Что касается химического оружия, то Россия полностью уничтожила весь арсенал, доставшийся ей от СССР. Последний снаряд был утилизирован в октябре прошлого года.