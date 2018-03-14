Британия вышлет 23 российских дипломата

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.
По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Мэй также пообещала помешать России, "если она попытается восстановить эту работу".
Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.
Прямое обвинение
Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.
"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — сказала Мэй.
"Другого альтернативного вывода кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, (нет)", — заявила Мэй.
Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.
Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Премьер пообещала заморозить российские государственные активы, если "будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан".
Реакция России
"Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", — заявил дипломат телеканалу Sky News.
МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением Мэй, сказала журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Дело Скрипаля
Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.
Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.