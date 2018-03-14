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В мире

Британия вышлет 23 российских дипломата

15:4514.03.2018
(обновлено: 16:30 14.03.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в ВеликобританииПосольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию
"Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет", — сказала Мэй.

По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Мэй также пообещала помешать России, "если она попытается восстановить эту работу".

Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.

Прямое обвинение

Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — сказала Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Мэй прямо обвинила Россию в атаке на Скрипаля и его дочь
Она отметила, что полностью разрывать связи с Россией "не в интересах Лондона", однако отношения двух стран "не могут быть обычными".

"Другого альтернативного вывода кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, (нет)", — заявила Мэй.

Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Премьер пообещала заморозить российские государственные активы, если "будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан".

Реакция России

Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Захарова о заявлениях Лондона: не надо нас пугать
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал решение Лондона "серьезной провокацией".

"Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", — заявил дипломат телеканалу Sky News.

МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением Мэй, сказала журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дело Скрипаля

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Николай
И чё..? мы вышлем 25..
15:50
14.03.2018
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invisibleworld
Да сделайте уж без полётную зону над этой гнилой околицей мира. Чтобы в туалет у нас разрешение спрашивали.
15:55
14.03.2018
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