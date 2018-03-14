Британия вышлет 23 российских дипломата

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

"Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет", — сказала Мэй.

По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Мэй также пообещала помешать России, "если она попытается восстановить эту работу".

Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.

Прямое обвинение

Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — сказала Мэй.

Она отметила, что полностью разрывать связи с Россией "не в интересах Лондона", однако отношения двух стран "не могут быть обычными".

"Другого альтернативного вывода кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, (нет)", — заявила Мэй.

Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Премьер пообещала заморозить российские государственные активы, если "будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан".

Реакция России

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал решение Лондона "серьезной провокацией".

"Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", — заявил дипломат телеканалу Sky News.

МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением Мэй, сказала журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дело Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.