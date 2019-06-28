Межгосударственные отношения России и Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов в Кремле. 8 мая 2015

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития , прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.



Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год

В 2018 году президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом 8-10 июня. 8 июня состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Главе российского государства вручили награду – орден Дружбы КНР. Российский и китайский лидеры также посетили город Тяньцзинь.

26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в закрытом формате.

11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина впервые принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Состоялись переговоры на высшем уровне.

15 ноября президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном "на полях" Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН в Сингапуре.

25-27 апреля 2019 года президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Китай. Он принял участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь".

13 мая Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи министра иностранных дел КНР Ван И. Ранее переговоры с главой МИД Китая провел министр иностранных дел России Сергей Лавров

5 июня председатель КНР Си Цзиньпином прибыл в Россию с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались пути дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, реализация крупных экономических и гуманитарных проектов. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

6 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Санкт‑Петербургский государственный университет, где главе КНР был вручен диплом почетного доктора университета.

14 июня в Бишкеке (Киргизия) Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По завершении саммита состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая.

5-7 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом КНР. В рамках визита состоялась 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.

Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.

Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются "на полях" международных мероприятий, в частности по линии ООН, "Группы двадцати", АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.

Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых инвестиций в экономику России – до 12 миллиардов долларов.

По итогам января-апреля 2019 года, товарооборот России и Китая составил 33,518 миллиарда долларов (за аналогичный период 2018 года – 32,191 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 17,373 миллиарда долларов, импорт – 16,144.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного взаимодействия.

Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от объемов двусторонней торговли. При этом инвестиционные вложения Китая в российскую экономику значительно превосходят инвестиции России в Китай.

В России в настоящее время с участием китайских партнеров и китайского капитала реализуются порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 22 миллиарда долларов, причем существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России – 3,5 миллиарда.

По линии Межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуются более 70 приоритетных проектов на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

Основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой электротехники, услуги и др.

Основные направления российских инвестиций в Китае – производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.

Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др.

Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок. В 2018 году было поставлено 71,49 миллиона тонн нефти, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа "Ямал СПГ". С декабря 2017 года китайские потребители получают газ с этого месторождения.

Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста . На Дальнем Востоке объем китайских инвестиций составляет около 7% от общего объема инвестиций, при этом на них приходится 80% от общего объема иностранных инвестиций, а количество китайских инвесторов увеличивается. Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, участвуя в 30 проектах.

Общий объем инвестиций в этих проектах на 2017 год составлял более 4 миллиардов долларов, они охватывают сельское и лесное хозяйство, производство строительных материалов, легкую промышленность, энергетику, добычу полезных ископаемых, торговлю и другие области.

Россия – крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай. В ноябре 2018 года генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что портфель контрактов с КНР в данной сфере составил 7 миллиардов долларов. На Китай приходилось около 15% от общего портфеля заказов в данной сфере.

Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.