Межгосударственные отношения России и Индии

Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.

© Радио Sputnik, Олег Обухов Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года . После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов.

Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.

Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.

Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Встречи проходят поочередно в России и Индии. В 2017 году 18-й российско-индийский саммит прошел 1 июня "на полях" Петербургского международного экономического форума. По итогам российско-индийских переговоров был подписан пакет документов о сотрудничестве , в частности, соглашение по научным и промышленным исследованиям, рамочное соглашение о сооружении двух блоков АЭС "Куданкулам", программа культурных обменов между двумя странами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли Санкт-Петербургскую Декларацию Российской Федерации и Республики Индии "Взгляд в XXI век".

4-5 октября 2018 года президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. В Нью-Дели состоялись переговоры Путина с Моди . В ходе 19-го российско-индийского саммита были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства; состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам был подписан ряд двусторонних документов.

Накануне переговоров Владимир Путин и Нарендра Моди побеседовали в закрытом формате.

Регулярно проходят встречи руководителей двух стран "на полях" многосторонних форумов.

7 июля 2017 года перед началом саммита "Группы двадцати" в Гамбурге состоялась неформальная встреча глав государств и правительств стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР).

4 сентября 2017 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу "на полях" саммита БРИКС в городе Сямэне в Китае.

1 декабря 2018 года на полях саммита "Большой двадцатки" состоялась трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Индии и Китая.

13 июня 2019 года в Бишкеке (Киргизия) Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

12 ноября 2017 года состоялась краткая беседа председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "на полях" 12-го Восточноазиатского саммита в Маниле (Филиппины).

Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.

Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в сентябре 2018 года в Москве.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2018 года товарооборот России и Индии составил 10,9 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 7,7 миллиарда долларов и импорт – 3,2 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2019 года , объем внешней торговли России и Индии составил 3,188 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,044 миллиарда долларов, импорт – 1,144 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продукция химической промышленности и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, металлами и изделия из них.

В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.

В настоящее время "Росатом" развернул полномасштабные работы по строительству второй очереди (энергоблоков 3 и 4) АЭС "Куданкулам", идет подготовка к началу возведения третьей очереди (блоки 5 и 6) этой АЭС. Сейчас на площадке третьей очереди станции идут подготовительные работы. Планируемые даты заливки "первого бетона" (фактического начала строительства) энергоблоков 5 и 6 – 2019 и 2020 годы соответственно.

Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России.

В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. Первая партия сжиженного природного газа была поставлена в Индию в марте 2018 года

В августе 2017 года компания "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited. Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов.

Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Essar Oil Limited также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии, работающих под брендом Essar.

На Дальнем Востоке России при участии индийского капитала реализуется пять инвестиционных проектов с предполагаемым объемом инвестиций более 53 миллиардов рублей. Компания "Тата Пауэр" приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае. Компания "Кей-Джи-Кей" совместно с сингапурской компанией "Судима" ведет подготовку проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморском крае. Компанией "Кей-Джи-Кей" во Владивостоке запущено производство по огранке алмазов. Компания "М. Суреш Владивосток" стала резидентом свободного порта Владивосток и готовится к запуску предприятия по огранке алмазов. Компания "Джей Ти" реализовала проект по созданию чаеразвесочной фабрики.

Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Первая Комплексная долгосрочная программа научно-технического сотрудничества с Индией была подписана в 1987 году. В 2000 году срок ее действия был продлен на период до декабря 2010 года.

В ходе саммита в Нью-Дели в декабре 2010 года была подписана новая Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций до 2020 года.

Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер . В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.

Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС – на 70%.

Долгосрочная программа военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы наряду с более чем 20 межправительственными соглашениями остается основой сотрудничества в этой сфере.

Согласно экспертным оценкам , Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией, начавшегося в 1960 году, поставила в эту страну военной техники на сумму свыше 65 миллиардов долларов.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.

В числе крупнейших контрактов 2018 года – продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два", поставка большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". В мае "Вертолеты России" также получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т.

Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.

С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.

Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество . На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.

По данным министерства туризма Индии, если за 2017 год число россиян, совершивших туристические поездки на индийские курорты и в места культурного наследия, достигло 385 тысяч человек, то в 2018 году прирост составил около 30%. Значительно вырос и поток индийских туристов в Россию – за год он вырос на 27,5%, а общее число посетивших Россию индийцев превысило 80 тысяч человек.