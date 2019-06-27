Китай и Япония договорились укрепить сотрудничество на рынках третьих стран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках IV Восточного экономического форума

ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Лидеры КНР и Японии Си Цзиньпин и Синдзо Абэ в ходе встречи в четверг договорились укреплять сотрудничество на рынках третьих стран ради достижения более значительных результатов, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи в Осаке.

"Японская сторона признает, что инициатива "Один пояс, один путь" является перспективной концепцией, которая может стать объединяющим звеном для разнообразных регионов, Китай приветствует активное участие японской стороны в реализации проектов инициативы", - сказано в заявлении.

Отмечается, что стороны намерены в дальнейшем "прикладывать усилия для достижения больших успехов сотрудничества на рынках третьих стран".

"Стороны поддерживают расширение взаимных инвестиций, а также подтверждают приверженность созданию для компаний двух стран честной, предсказуемой и недискриминационной бизнес-среды", - отмечается в заявлении.

Лидеры также условились укреплять взаимовыгодное сотрудничество по целому спектру направлений, включая научно-технические инновации, защиту прав интеллектуальной собственности, торгово-экономическую и инвестиционную сферы, медицину, энергосбережение и туризм.