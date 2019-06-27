Получены первые 3D-снимки, возможно, древнейшего христианского храма

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первые результаты "сканирования" подземного помещения в дербентской крепости Нарын-Кала в Дагестане, согласно которым строение может оказаться одним из древнейших храмов в мире, опубликовали сотрудники НИТУ "МИСиС", Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ имени Ломоносова и Дагестанского государственного университета, говорится в сообщении ученых.

Уточняется, что эта постройка в северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте датируется примерно 300 годом нашей эры. При этом 12-метровое помещение почти полностью скрыто под землей, над поверхностью виден только фрагмент полуразрушенного купола. До настоящего времени не решен вопрос о назначении здания: водохранилище, христианский храм или зороастрийский храм огня. По предположению ученых, если это действительно христианский храм, то речь может идти о древнейшем в стране и об одном из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан грунтом арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.

© Пресс-служба НИТУ "МИСиС" 3D-снимок и здание в дербентской крепости Нарын-Кала © Пресс-служба НИТУ "МИСиС" 3D-снимок и здание в дербентской крепости Нарын-Кала

"Прийти к единому мнению археологам не позволяет то, что раскопки храма, в течение двух веков использовавшегося как водохранилище, могут уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для исследования помещения ученые использовали метод мюонной радиографии, поместив несколько инновационных детекторов с ядерной эмульсией внутри закопанного помещения на глубине 10 метров от поверхности земли. Исследования продолжались с мая по сентябрь 2018 года, первые полученные данные подтвердили эффективность метода для исследования данного специфического объекта", - говорится в сообщении.

По информации исследователей, в ряде исторических и справочных источников это сооружение упоминается как подземный резервуар для воды, как это было в XVII – XVIII веках. Однако первый эксперимент дал основания усомниться в этой гипотезе. Основными поводами для интерпретации данного здания, как первоначального культового сооружения, послужили необычная для водохранилищ, но характерная для ранних церквей и храмов огня крестообразная форма здания, а также его ориентация по сторонам света.

"Мне кажется очень странным интерпретировать это здание как цистерну для воды. В этой же крепости Нарын-Кала есть такое же подземное сооружение 10-метровой глубины, и оно действительно является цистерной. Это просто прямоугольное здание. Необычная постройка, в которой мы ставили свои детекторы, имеет форму креста, ориентированного строго по сторонам света, одна из сторон на 2 метра больше остальных. Как говорят археологи начинавшие раскопки, это здание во время постройки было целиком на поверхности и оно стоит на наиболее высокой точке Нарын-кала. Ставить цистерну на поверхности, да еще на самой высокой горе? Это странно. Вопросов пока больше чем ответов", – приводятся в сообщении слова руководителя научной группы, доктора физико-математических наук, ведущего эксперта НИТУ "МИСиС" Натальи Полухиной.