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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Получены первые 3D-снимки, возможно, древнейшего христианского храма

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовКрепость Нарын-кала в Дербенте
Крепость Нарын-кала в Дербенте
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первые результаты "сканирования" подземного помещения в дербентской крепости Нарын-Кала в Дагестане, согласно которым строение может оказаться одним из древнейших храмов в мире, опубликовали сотрудники НИТУ "МИСиС", Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ имени Ломоносова и Дагестанского государственного университета, говорится в сообщении ученых.
Уточняется, что эта постройка в северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте датируется примерно 300 годом нашей эры. При этом 12-метровое помещение почти полностью скрыто под землей, над поверхностью виден только фрагмент полуразрушенного купола. До настоящего времени не решен вопрос о назначении здания: водохранилище, христианский храм или зороастрийский храм огня. По предположению ученых, если это действительно христианский храм, то речь может идти о древнейшем в стране и об одном из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан грунтом арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"3D-снимок и здание в дербентской крепости Нарын-Кала
3D-снимок и здание в дербентской крепости Нарын-Кала
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
3D-снимок и здание в дербентской крепости Нарын-Кала
"Прийти к единому мнению археологам не позволяет то, что раскопки храма, в течение двух веков использовавшегося как водохранилище, могут уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для исследования помещения ученые использовали метод мюонной радиографии, поместив несколько инновационных детекторов с ядерной эмульсией внутри закопанного помещения на глубине 10 метров от поверхности земли. Исследования продолжались с мая по сентябрь 2018 года, первые полученные данные подтвердили эффективность метода для исследования данного специфического объекта", - говорится в сообщении.
По информации исследователей, в ряде исторических и справочных источников это сооружение упоминается как подземный резервуар для воды, как это было в XVII – XVIII веках. Однако первый эксперимент дал основания усомниться в этой гипотезе. Основными поводами для интерпретации данного здания, как первоначального культового сооружения, послужили необычная для водохранилищ, но характерная для ранних церквей и храмов огня крестообразная форма здания, а также его ориентация по сторонам света.
"Мне кажется очень странным интерпретировать это здание как цистерну для воды. В этой же крепости Нарын-Кала есть такое же подземное сооружение 10-метровой глубины, и оно действительно является цистерной. Это просто прямоугольное здание. Необычная постройка, в которой мы ставили свои детекторы, имеет форму креста, ориентированного строго по сторонам света, одна из сторон на 2 метра больше остальных. Как говорят археологи начинавшие раскопки, это здание во время постройки было целиком на поверхности и оно стоит на наиболее высокой точке Нарын-кала. Ставить цистерну на поверхности, да еще на самой высокой горе? Это странно. Вопросов пока больше чем ответов", – приводятся в сообщении слова руководителя научной группы, доктора физико-математических наук, ведущего эксперта НИТУ "МИСиС" Натальи Полухиной.
Республика Дагестан
8 мая 2018, 08:00
Российские ученые стоят на пороге открытия тайны крепости Нарын-Кала
Как подчеркивают авторы исследования, особенности зондирующего излучения на этом объекте требуют последующего облучения мюонных детекторов в исследуемой зоне, а значит, продолжения опытов. По мнению ученых, особенно эффективна будет установка детекторов на западном склоне крепости снаружи стен здания, чтобы получить его полноразмерное изображение под землей. Основным результатом следующего этапа экспериментов станет финальная трехмерная томограмма подземного сооружения, которая поможет решить определить назначение этой необычной конструкции.
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Религия и мировоззрениерелигияНарын-КалаРоссийская академия наукДербентУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОткрытия - РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваМИСиСДагестанРИА Наука
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