Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2018-2019 годах

Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
Министерство обороны РФ возобновило практику внезапных проверок российской армии в 2013 году. В начале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что практика проведения внезапных проверок российских Вооруженных сил должна быть продолжена, она себя хорошо зарекомендовала и позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.
2019
24 июня в Центральном военном округе (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности. Инициировал проверку президент РФ Владимир Путин. В 6.00 в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Контрольные мероприятия будут проведены по 28 июня. В рамках внезапной проверки боеготовности войска примут участие в более 50 учениях на 35 полигонах в ЦВО.
21 июня в рамках внезапной проверки боеготовности была поднята по тревоге артиллерийская бригада ЦВО. Военнослужащие совершили марш на штатной технике в базовый район, выполнили развертывание полевой системы управления подразделениями, а также отработали комплекс мероприятий по защите от диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов условного противника.
30 апреля стало известно, что в войсках Южного военного округа (ЮВО) прошла масштабная проверка боеготовности дежурных подразделений. Дежурные подразделения соединений и воинских частей ЮВО в республиках Северного Кавказа и Закавказья, Крыма, на Кубани, Ставрополье, а также в Ростовской и Волгоградской областях приняли участие в тактико-специальном учении по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника в темное время суток. В мероприятии принимали участие более полутора тысяч военнослужащих, было задействовано около 200 бронемашин "Тигр", "Рысь", "Тайфун" и БТР-82А.
С 8 по 13 апреля комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проводилась внезапная проверка боевой готовности российской авиабазы Кант в Киргизии. Экипажи штурмовиков Су-25 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 выполнили задачи наращивания дежурных сил, вывода авиационной техники из-под удара условного противника и прикрытия воздушного пространства от ракетных ударов.
21 марта стало известно, что бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЦВО была поднята по тревоге на Урале в рамках внезапной проверки боевой готовности. Расчеты новейших комплексов РЭБ "Красуха", "Мурманск", "Москва", стоящих на вооружении соединения, совершили марш на технике на полигон под Екатеринбургом. К учению были привлечены более 400 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники.
19 марта военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа из Забайкалья были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности войск.Всего к мероприятию боевой подготовки было привлечено около пяти тысяч человек, задействовано более 500 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как "Редут-2УС", "Ливень", Р-166.
21 февраля штабом Крымской военно-морской базы (ВМБ) была проведена внезапная проверка готовности отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) к действиям по предназначению. По вводной военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера многоцелевого назначения (ПРДК) "Грачонок" провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей. В ходе проверки экипаж ПДРК отработал действия по обнаружению подводных пловцов с использованием имеющихся технических средств катера.
25 января в рамках проверки боеготовности около восьми тысяч военнослужащих 2-й общевойсковой армии ЦВО были подняты по тревоге в регионах Поволжья. В мероприятии было задействовано свыше трех тысяч единиц техники – расчеты противовоздушной обороны, мотострелковые, миротворческие, артиллерийские, ракетные, инженерные подразделения, специалисты связи, радиационной, химической и биологической защиты из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Удмуртии.
22 января свыше 7,5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской, Нижегородской области и Подмосковье были подняты по тревоге. К проверке были привлечены органы управления армии, соединение управления, танковые, мотострелковые, артиллерийские, ракетные, зенитно-ракетные соединения, подразделения радиационной, химической и биологической защиты и радиоэлектронной борьбы.
2018
27 декабря подразделения военной базы в Абхазии в рамках проверки боевой готовности соединения провели тренировку по боевой готовности. После объявления учебной тревоги подразделения на штатной технике совершили марш на полигоны Цабал и Нагвалоу. В мероприятии задействовано около 1500 военнослужащих и более 150 единиц военной техники соединения, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".
16 ноября Мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, было поднято по тревоге в рамках проверки боевой готовности. На полигоне Кадамовский в Ростовской области тактические группы соединения провели двустороннее учение с боевой стрельбой. К проверке боевой готовности соединения было привлечено свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3.
19 сентября командование Западного военного округа (ЗВО) инициировало проверку боеготовности сил Балтийского флота (БФ). В проверке были задействованы органы военного управления флота, а также ряд соединений и воинских частей армейского корпуса БФ, корабли и суда обеспечения Балтийской военно-морской базы и соединений надводных и десантных кораблей, а также авиабаза морской авиации с подразделениями обеспечения. В общей сложности к проверке были привечены более двух тысяч военнослужащих, было задействовано 100 единиц колесной и гусеничной техники, а также корабли и морская авиация флота.
17 сентября в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) в рамках проверки боевой готовности была объявлена тревога. В соответствии с замыслом проверки боеготовности корабли и морская пехота флотилии проведут двусторонние тактические учения в составе соединений в морских полигонах и в условиях морского побережья.
21 августа бригада радиоэлектронной борьбы, дислоцированная в Хабаровском крае, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа.Военнослужащие на штатной технике совершили марши в заданные районы, где развернули современные комплексы "Красуха", "Мурманск", "Москва", "Леер" и другие и выполнили задачи по предназначению.
20 августа началась внезапная проверка боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. В мероприятии, продлившемся до 25 августа, приняли участие более 262 тысяч военнослужащих, а также около 900 танков, более 300 кораблей и судов, более тысячи летательных аппаратов и свыше 31 тысячи единиц вооружения и военной техники.
22 июня стало известно, что мотострелковое соединение Восточного военного округа было поднято по тревоге в Еврейской автономной области. В ходе проверки соединения были задействованы специалисты РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, инженерно-саперные подразделения, специалисты тыла и военные медики. Всего к мероприятиям привлекалось более 2,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц боевой и специальной техники.
7 февраля около пяти тысяч мотострелков и артиллеристов соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в Кузбассе и на Алтае, были подняты по учебной тревоге для внезапной проверки боеготовности.
31 января в Приамурье в рамках внезапной проверки боевой готовности военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) были подняты по учебной тревоге. К маневрам привлекалось около 500 военнослужащих и более 70 единиц автомобильной и специальной техники.
8 января в артиллерийском соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Адыгея, для поддержания боевой готовности в праздничные дни были подняты по тревоге подразделения антитеррора. Во внезапной проверке в общей сложности были задействованы около 100 военнослужащих и пять единиц боевой и специальной техники.
1 января была проведена внезапная проверка подразделения антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Дагестане. В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию условного противника, проникшего на территорию военных городков в городе Буйнакск и поселке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин. В мероприятиях внезапной проверки было задействовано около 50 военнослужащих и пять единиц боевой техники.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников