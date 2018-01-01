РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости. Подразделения антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Дагестане, отразили нападение условных террористов на склад с боеприпасами, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию условного противника, проникшего на территорию военных городков в городе Буйнакск и поселке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин", — говорится в сообщении.

Для усиления группы антитеррора к учениям привлечены бронеавтомобили ГАЗ-2330 "Тигр", экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки "террористов" в захваченных зданиях. В ходе учений военные медики оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, условно получившим ранения.

Подразделения антитеррора успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению. Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военнослужащих в соединении, будет продолжена. В мероприятиях внезапной проверки было задействовано около 50 военнослужащих и пять единиц боевой техники.