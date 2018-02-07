В Кузбассе и на Алтае военных подняли по учебной тревоге

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Около 5 тысяч мотострелков и артиллеристов соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кузбассе и на Алтае, подняты по учебной тревоге для внезапной проверки боеготовности, сообщил журналистам в среду помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
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Он отметил, что в ходе проверки комплексная рабочая группа штаба ЦВО оценит уровень подготовленности командного и оперативного состава, систему управления, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние вооружения и военной техники.