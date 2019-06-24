Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T11:13Z
https://ria.ru/20190624/1555846455.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155315/18/1553151876_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_87c5c43bdba486938cec5a2bcac592b6.jpg
РИА Новости

Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки

Вчера, 11:13
786
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Войска примут участие в более 50 учениях на 35 полигонах в рамках внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов", - процитировали Шойгу в военном ведомстве.
Отмечается, что контрольные мероприятия будут проведены с 24 по 28 июня.
По словам министра, главная цель проверки - определить готовность спланировать и применить войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, оценить способность сформировать самодостаточные группировки войск, готовые гарантированно решить поставленные задачи.
"Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - подчеркнул Шойгу.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
1100000
Сергей ШойгуБезопасность
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Лента
новостей
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Самолет Ил-96-400
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:55В Сочи мужчина выжил после падения с четырехметровой стены в горную реку
11:55В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана
11:54Главы МИД РФ и ОАЭ обсудят ситуацию в Сирии и в Персидском заливе
11:53Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
11:52Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
11:52Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
Лента новостейМолния