Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Войска примут участие в более 50 учениях на 35 полигонах в рамках внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов", - процитировали Шойгу в военном ведомстве.
Отмечается, что контрольные мероприятия будут проведены с 24 по 28 июня.
По словам министра, главная цель проверки - определить готовность спланировать и применить войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, оценить способность сформировать самодостаточные группировки войск, готовые гарантированно решить поставленные задачи.
"Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - подчеркнул Шойгу.