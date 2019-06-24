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РИА Новости

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

10:59
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Центральном военном округе (ЦВО) стартовали внеплановые военные учения.
Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Инициировал внезапную проверку Владимир Путин.
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО),а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу.
"Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", — добавил министр обороны.
Учения пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, для этого задействуют 35 полигонов.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Центральный военный округВоздушно-десантные войска РоссииРоссияСергей ШойгуБезопасность
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