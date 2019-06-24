В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Центральном военном округе (ЦВО) стартовали внеплановые военные учения.

Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Инициировал внезапную проверку Владимир Путин.

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО),а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу.

"Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", — добавил министр обороны.