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РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг самых гостеприимных стран

Вчера, 19:28
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© Depositphotos / Pentium5Конкурс королевы Нопхамат во время праздника Лой Кратонг
Конкурс королевы Нопхамат во время праздника Лой Кратонг
© Depositphotos / Pentium5
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В пятерку самых гостеприимных стран, по мнению их жителей, вошли Таиланд (85%), Индонезия (83%), Мексика (77%), Тайвань (77%) и Индия (75%), сообщает Booking.com.
Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1000 жителей России. Участникам опроса было предложено сравнить оказываемый им прием у себя на родине с опытом, полученным в зарубежных поездках.

Таиланд

Именно жители Таиланда чаще всего отмечали, что их страна более гостеприимна по сравнению с другими. Государство в Юго-Восточной Азии, известное своими красивыми тропическими пляжами и буддийскими храмами, — удачное направление для путешественников, которые ценят теплый прием.
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Во время поездки туристы могут изучить историю и обычаи страны.

Индонезия

Индонезия — край вулканических островов и родина комодских варанов. Помимо популярного Бали, стоит посетить небольшой остров Нуса-Пенида с дикими пляжами, кристально чистой водой и многочисленными морскими обитателями или отправиться на традиционной балийской лодке джукунг до Медана, самого крупного города на острове Суматра.
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Там можно побродить по джунглям вокруг деревеньки Букит-Лаванг, изучая мир диких животных и растений Индонезии, а после разделить "тропический" обед со своим гидом. Страна вулканов славится гостеприимством — 83% опрошенных индонезийцев уверены, что они встречают туристов радушнее, чем представители других стран.

Мексика

Мексика занимает третье место в списке стран, жители которых считают себя гостеприимнее представителей других государств.
© Flickr / Martin GarciaКурортная зона в Акапулько
Курортная зона в Акапулько
© Flickr / Martin Garcia
Курортная зона в Акапулько
В столице страны — Мехико — есть все необходимое для взыскательных путешественников: фешенебельные магазины, рестораны с необычными блюдами и знаменитые музеи. Кроме того, Мексика — это прекрасные песчаные пляжи, живописные горные хребты, тропические джунгли и пустыни.

Тайвань

В небольшом островном государстве многих путешественников привлекает активная ночная жизнь и такие известные достопримечательности, как небоскреб "Тайбэй 101", Музей императорского дворца и ночной рынок Шилин.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНа территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн, Тайвань
На территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн, Тайвань
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн, Тайвань
Устав от города, можно посетить пляж Чишингтан в форме полумесяца, прогуляться вдоль берега живописного озера Лиюй или отправиться на прогулку по национальному парку Тароко.
А еще 77% местных жителей считают свою страну самой гостеприимной.

Индия

В Индии немало знаменитых мест и достопримечательностей: сооруженный из белого мрамора мавзолей Тадж-Махал, дворец-крепость медового цвета Амбер-форт, а также построенный из красного и розового песчаника дворец Хава-Махал. Неудивительно, что эти красоты привлекают путешественников со всего мира, а 75% опрошенных жителей Индии считают свою страну одной из самых гостеприимных.
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