Составлен рейтинг самых гостеприимных стран

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В пятерку самых гостеприимных стран, по мнению их жителей, вошли Таиланд (85%), Индонезия (83%), Мексика (77%), Тайвань (77%) и Индия (75%), сообщает Booking.com.

Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1000 жителей России. Участникам опроса было предложено сравнить оказываемый им прием у себя на родине с опытом, полученным в зарубежных поездках.

Таиланд

Именно жители Таиланда чаще всего отмечали, что их страна более гостеприимна по сравнению с другими. Государство в Юго-Восточной Азии, известное своими красивыми тропическими пляжами и буддийскими храмами, — удачное направление для путешественников, которые ценят теплый прием.

Во время поездки туристы могут изучить историю и обычаи страны.

Индонезия

Индонезия — край вулканических островов и родина комодских варанов. Помимо популярного Бали, стоит посетить небольшой остров Нуса-Пенида с дикими пляжами, кристально чистой водой и многочисленными морскими обитателями или отправиться на традиционной балийской лодке джукунг до Медана, самого крупного города на острове Суматра.

Там можно побродить по джунглям вокруг деревеньки Букит-Лаванг, изучая мир диких животных и растений Индонезии, а после разделить "тропический" обед со своим гидом. Страна вулканов славится гостеприимством — 83% опрошенных индонезийцев уверены, что они встречают туристов радушнее, чем представители других стран.

Мексика

Мексика занимает третье место в списке стран, жители которых считают себя гостеприимнее представителей других государств.

© Flickr / Martin Garcia Курортная зона в Акапулько © Flickr / Martin Garcia Курортная зона в Акапулько

В столице страны — Мехико — есть все необходимое для взыскательных путешественников: фешенебельные магазины, рестораны с необычными блюдами и знаменитые музеи. Кроме того, Мексика — это прекрасные песчаные пляжи, живописные горные хребты, тропические джунгли и пустыни.

Тайвань

В небольшом островном государстве многих путешественников привлекает активная ночная жизнь и такие известные достопримечательности, как небоскреб "Тайбэй 101", Музей императорского дворца и ночной рынок Шилин.

Устав от города, можно посетить пляж Чишингтан в форме полумесяца, прогуляться вдоль берега живописного озера Лиюй или отправиться на прогулку по национальному парку Тароко.

А еще 77% местных жителей считают свою страну самой гостеприимной.

Индия