Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T15:40Z
https://ria.ru/20190620/1555746574.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Глава РАН и Рогозин проследят за запуском телескопа "Спектр-РГ" с Байконура

Вчера, 15:40
716
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РАН Александр Сергеев и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проследят за запуском нового российского космического телескопа "Спектр-РГ" с космодрома Байконур, говорится в сообщении пресс-службы РАН, поступившем в РИА Новости.
"На запуске в Байконуре будут присутствовать президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.
Ранее госкорпорация сообщала, что запуск "Спектра-РГ" намечается на 21 июня в 15.17 мск.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.
Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фото
7 февраля, 03:08
Работу "Спектра-Р" могут завершить после запуска телескопа "Спектр-РГ"
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Изначально проект "Спектр-РГ" зародился еще в СССР. В конце 1987 года Академия наук Советского Союза выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр". Запуск "Спектра-РГ" планировался на 1993 год. Однако реализации проекта помешал развал страны.
Сам запуск нового телескопа состоится на неделе, когда учеными были подведены научные итоги работы другого российского космического телескопа "Спектр-Р". Он вышел из строя из-за накопленной радиации в январе 2018 года, проработав 7,5 лет вместо гарантийных трех лет. 30 мая "Роскосмос" официально завершить эксплуатацию обсерватории. Таким образом, "Спектр-РГ" станет единственным российским телескопом в космосе.
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
18 мая, 03:32
Ранее вызвавший аварию разгонный блок испытают перед стартом "Спектра-РГ"
1200011
Обсудить 1
Александр СергеевРАНРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Вывоз ракеты Протон-М
На Байконуре перенесли запуск ракеты "Протон-М"
Лента
новостей
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Путин ответил на критику "Единой России"
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
В Саратове объяснили включение консилиума в платные услуги онкодиспансера
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
Лента новостейМолния