Глава РАН и Рогозин проследят за запуском телескопа "Спектр-РГ" с Байконура

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РАН Александр Сергеев и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проследят за запуском нового российского космического телескопа "Спектр-РГ" с космодрома Байконур, говорится в сообщении пресс-службы РАН, поступившем в РИА Новости.

"На запуске в Байконуре будут присутствовать президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация сообщала, что запуск "Спектра-РГ" намечается на 21 июня в 15.17 мск.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Изначально проект "Спектр-РГ" зародился еще в СССР. В конце 1987 года Академия наук Советского Союза выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр". Запуск "Спектра-РГ" планировался на 1993 год. Однако реализации проекта помешал развал страны.