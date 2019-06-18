Эксперты определили самые дешевые авиабилеты на лето

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В рейтинг самых дешевых билетов попали варианты до тысячи рублей за перелет во Владикавказ, Ростов-на-Дону, Калугу, Симферополь и Грозный, сообщает Aviasales.

Аналитики изучили данные о продажах билетов на лето 2019 года и нашли самые выгодные предложения.

В пятерку аномально бюджетных перелетов в одну сторону внутри России вошли маршруты: Ростов-на-Дону — Владикавказ (610 рублей), Москва — Калуга (642), Элиста — Симферополь (877), Ростов-на-Дону — Грозный (878) и Минеральные Воды — Ростов-на-Дону (879 рублей).

Самые дешевые авиабилеты туда и обратно можно приобрести на рейсы Москва — Калуга (1284 рублей), Владикавказ — Ростов-на-Дону (1530 рублей), Москва — Псков (1776), Волгоград — Ростов-на-Дону (1776) и Калуга — Ростов-на-Дону (1776 рублей).

Кроме того, туристам удалось купить дешевые билеты и за границу. Самыми бюджетными вариантами в один конец оказались рейсы Калининград — Минск (1332 рублей), Москва — Варна (1414), Москва — Дебрецен (2117), Москва — Париж (2288) и Петербург — Минск (2380 рублей).