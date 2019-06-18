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РИА Новости
Туризм

Эксперты определили самые дешевые авиабилеты на лето

07:01
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© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушки
Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В рейтинг самых дешевых билетов попали варианты до тысячи рублей за перелет во Владикавказ, Ростов-на-Дону, Калугу, Симферополь и Грозный, сообщает Aviasales.
Аналитики изучили данные о продажах билетов на лето 2019 года и нашли самые выгодные предложения.
В пятерку аномально бюджетных перелетов в одну сторону внутри России вошли маршруты: Ростов-на-Дону — Владикавказ (610 рублей), Москва — Калуга (642), Элиста — Симферополь (877), Ростов-на-Дону — Грозный (878) и Минеральные Воды — Ростов-на-Дону (879 рублей).
Самые дешевые авиабилеты туда и обратно можно приобрести на рейсы Москва — Калуга (1284 рублей), Владикавказ — Ростов-на-Дону (1530 рублей), Москва — Псков (1776), Волгоград — Ростов-на-Дону (1776) и Калуга — Ростов-на-Дону (1776 рублей).
Кроме того, туристам удалось купить дешевые билеты и за границу. Самыми бюджетными вариантами в один конец оказались рейсы Калининград — Минск (1332 рублей), Москва — Варна (1414), Москва — Дебрецен (2117), Москва — Париж (2288) и Петербург — Минск (2380 рублей).
Самыми дешевыми маршрутами с билетами в обе стороны стали: Астрахань — Атырау (4116 рублей), Астрахань — Баку (4188), Петербург — Минск (4414), Москва — Ираклион (4500) и Москва — Минск (4644 рубля).
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