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РИА Новости

День медицинского работника в РФ

00:36
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедсестра контролирует работу аппарата "Искусственная почка"
Медсестра контролирует работу аппарата Искусственная почка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
В 2019 году День медицинского работника отмечается 16 июня.
Мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения служит самой гуманной и самой ответственной миссии: заботе о самом дорогом – жизни и здоровье.
Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей.
В настоящее время, по мнению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, профессия врача стала популярной. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в октябре 2018 года, большинство россиян хотели бы видеть своих детей врачами.
В рейтинге наиболее предпочтительных профессий профессия врача заняла первое место, набрав 4,17 балла из пяти возможных.
По данным социологов, более четверти россиян (26%) считают профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день. В 2012 году такого мнения придерживались лишь 12% опрошенных.
За последние несколько лет в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
Минздрав активно работает над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее ресурсом пользуются более 600 тысяч пользователей, на нем размещено более 23 тысяч программ повышения квалификации.
По заявлению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, решение проблемы кадрового дефицита и изменение подходов при подготовке врачей – одни из ключевых задач министерства здравоохранения РФ.
В течение последних четырех лет численность врачей в государственной системе здравоохранения увеличилась более чем на шесть тысяч человек и составляет в настоящее время около 549 тысяч врачей.
Особое внимание уделяется кадровому обеспечению на селе. По итогам 2018 года число участников программы "Земский доктор" достигло 34,3 тысячи человек, из них в 2018 году в программу вошли 5,3 тысячи врачей и фельдшеров.
Важнейшей задачей остается создание достойных условий работы медиков, включая повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер стимулирования труда.
В большинстве субъектов РФ средняя величина должностных окладов врачей и среднего медицинского персонала увеличилась в полтора–два раза, что делает оплату труда медработника более стабильной.
По итогам 2018 года средняя заработная плата, по сравнению с 2012 годом, увеличилась у врачей на 120% и составила 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала – на 92% (до почти 37 тысяч рублей), у младшего медицинского персонала – на 227% (до 34,3 тысячи рублей).
Одновременно с повышением доступности медицинской помощи особое внимание созданию комфортной среды в амбулаторных медицинских организациях. В 52 российских регионах реализуется проект "Бережливая поликлиника".
В результате внедрения бережливых технологий в поликлиниках более чем в три раза (до 13 минут) сократилось время ожидания пациентов в очереди у кабинета врача и почти в 4 раза (до семи минут) – в очереди в регистратуру.
Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья стало увеличение продолжительности жизни россиян до исторического максимума: у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года, составив, в среднем, 72,9 года.
Своих исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертность, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно. При этом в 44 регионах страны младенческая смертность по результатам 2018 года стала ниже среднероссийского показателя – 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти.
В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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