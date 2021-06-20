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День медицинского работника в России

День медицинского работника в России - РИА Новости, 20.06.2021

День медицинского работника в России

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T02:19

2021-06-20T02:19

2021-06-20T02:19

россия

день медицинского работника

день медицинского работника в россии

справки

общество

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Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".В 2021 году День медицинского работника отмечается 20 июня.Мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения служит самой гуманной и самой ответственной миссии: заботе о самом дорогом – жизни и здоровье. Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей.В настоящее время профессия врача является популярной у российских школьников. Согласно отчету исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, профессия врача является второй по популярности среди молодых россиян.Профессия врача является социально значимой и общественно полезной, что формирует положительное отношение к ней среди россиян. Врачи возглавили рейтинг престижных профессий (26%) в октябре 2018 года, при этом престиж профессии в сравнении с предыдущими годами измерения вырос в два раза (по 12% в 2012 и 2009 годах, 11% в 2006 году). Также в 2018 году россияне оценили профессию врача как самую предпочтительную для своих детей (4,2 балла из 5 максимальных – и это значение увеличилось с 3,9 пунктов в 2010 году).Более половины россиян (55%) назвали врачей и медицинских сотрудников героями по итогам 2020 года.Востребованность представителей этой профессии в нашем обществе не вызывает сомнений. В случае болезни – например, ОРВИ или гриппа, – почти половина наших соотечественников (44%), по данным ВЦИОМ, обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации. Демонстрируют россияне и высокий уровень доверия к врачам. В сложившейся ситуации почти две трети россиян (61%) убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса. За последние несколько лет в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи.Минздрав активно работает над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее время ресурсом пользуются более двух миллионов зарегистрированных пользователей, на нем размещено более 45 тысяч программ повышения квалификации.Перед российским здравоохранением сегодня стоят амбициозные задачи: повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий и практик, улучшение доступности, качества и комфортности медицинской помощи. Решение этих важнейших задач заложено в национальном проекте "Здравоохранение", который стартовал в начале 2019 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что ориентированность на пациентов будет приоритетом в сфере медицины в ближайшее время.По данным Росстата на конец 2019 года, в государственном секторе здравоохранения РФ было занято 565 тысяч врачей. Лидерами по численности врачей среди регионов являются наиболее населенные Москва (62 тысячи), Санкт-Петербург (32,6 тысячи) и Московская область (26 тысяч). Численность среднего медицинского персонала в стране в прошлом году составила 1,314 миллиона человек (в 2014 году – 1,401 миллиона), сильнее же всего сократился штат младшего медперсонала – до 264 тысяч человек (в 2014 году – 650 тысяч).Важнейшей задачей остается создание достойных условий работы медиков, включая повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер стимулирования труда.По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, с 2012 года зарплата врачей увеличилась почти на 163% и составила в среднем 90 тысяч рублей в месяц (против 34 тысяч в 2012 году). Доходы среднего медперсонала за тот же период выросли на 139% (с 19 до 46 тысяч в месяц), больше всего подросли зарплаты младшего медперсонала – на 285% с 2012 года (с 11 до 40 тысяч рублей в месяц).Особое внимание уделяется кадровому обеспечению на селе. В России реализуются программы "Земский доктор" (с 2012 года) и "Земский фельдшер" (с 2018 года). Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность. В Совете Федерации отмечают, что остро стоит проблема с организацией медицинской помощи в населенных пунктах, расположенных в труднодоступных и отдаленных территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует.По данным Минздрава на 2020 год, первичная медико-санитарная помощь была недоступна в 130 населенных пунктах России.Одновременно с повышением доступности медицинской помощи особое внимание уделяется созданию комфортной среды в амбулаторных медицинских организациях. С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов – министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" – принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране.В настоящее время более 3,3 тысячи российских медицинских организаций работают по принципу бережливых технологий, более 1,7 тысячи из них детские. В данных медорганизациях удалось в среднем в четыре раза снизить время ожидания в очереди у регистратуры и в три раза – время ожидания приема у кабинета врача, при этом время работы врача непосредственно с пациентом выросло более чем в два раза. Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья стало увеличение продолжительности жизни россиян. По итогам 2019 года продолжительность жизни в России увеличилась с 72,9 до 73,4 лет, а уровень смертности снизился с 12,5 до 12,3 случаев на тысячу человек. Однако на фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась на два года – до 71,1 года. Вернуться к уровню ожидаемой продолжительности жизни 2019 года планируется через три года.Удалось также достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,5 промилле (4,5 новорожденных на 1000 жителей). Пандемия новой коронавирусной инфекции бросила вызов всей российской медицине. Без того напряженные будни врачей превратились в настоящую битву. Как заявил президент РФ Владимир Путин, жертвенный подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса навсегда войдет в историю. В августе 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что переподготовку и обучение для борьбы с коронавирусом прошли полтора миллиона врачей и медсестер. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. Но, несмотря на все меры предосторожности, медики заражались. Некоторые погибали. В середине декабря 2020 года в Фонде соцстрахования сообщили о 395 выплатах родственникам врачей, умерших от коронавируса. Более 145 тысяч медработников получили компенсации из-за временной потери трудоспособности. Бригады врачей помогали коллегам в России и за рубежом. Еще весной российские специалисты отправились в Италию, затем – на Балканы. Наши доктора работали плечом к плечу с медиками в Киргизии, Казахстане, Армении, Таджикистане, Молдавии, Азербайджане и Узбекистане.В оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, по данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, принимают участие более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов.В начале июня 2020 года начал работу портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!". Акция – знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт стопкоронавирус.рф. Портал онлайн-акции представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам "Скорой помощи", спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Все истории, опубликованные на портале, предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми.В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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