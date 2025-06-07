День медицинского работника — 15 июня 2025 года

Когда отмечают "День медицинского работника"

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

казахские , молдавские и В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня. Поскольку этот праздник был установлен еще в Советском Союзе, то его продолжают отмечать многие бывшие союзные республики. Например, белорусские армянские врачи, как и их российские коллеги, отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье июня.

Как появилась традиция

Благородный труд медиков, связанный с огромной ответственностью и самоотверженностью, всегда пользовался заслуженным уважением и почетом среди людей. До 1980 года День медицинского работника в СССР отмечался неофициально, каждый регион самостоятельно определял формат и время празднования. Однако для повышения престижа профессии врача и выражения признательности людям в белых халатах было принято решение об учреждении профессионального праздника. В то время в стране активно развивалась система здравоохранения, и этот день стал символом уважения к медикам, медсестрам и другим медицинским специалистам.

Даже после распада Союза традиция чествовать медиков в конце июня сохраняется уже 45 лет. Указ "О праздничных и памятных днях", с небольшими изменениями , по-прежнему остается действующим в России.

Зачем он нужен

Профессия врача является социально значимой и общественно полезной, что формирует положительное отношение к ней среди россиян. Согласно проведенному в 2024 году опросу ВЦИОМ, россияне назвали работу в медицине (наравне с IT) самой престижной в стране.

"Вот уже почти сто лет социологи занимаются исследованием такого сложного социального феномена, как престиж профессий. Представления о месте той или иной профессии в условном социальном рейтинге складываются под влиянием целого комплекса факторов — от исторических традиций до актуальной экономической конъюнктуры. Рейтинг престижных профессий по версии россиян сегодня возглавляют сразу две профессии –специалисты в сфере информационных технологий и врачи (по 32%), они удерживают лидерство второй год подряд (2023 год – 31% и 30% соответственно)", – говорится в сообщении социологов.

Согласно рейтингу сервиса по поиску работы SuperJob, медицинские работники занимают лидирующие позиции среди самых уважаемых профессий.

"Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий – медицинские работники: 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам (в открытом опросе приняли участие 1600 граждан из всех округов страны)", – сообщается в опросе.

Особенно сильно роль медиков стала заметна во время пандемии коронавируса, что поспособствовало росту уважения к медицинским работникам в обществе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

"Пандемия изменила отношение многих россиян к медработникам: 44% россиян заявили о росте уважения к медицинским работникам, среди самих медиков о замеченном росте уважения к себе и своим коллегам заявили 32%", – заявили в НАФИ.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, жертвенный подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса навсегда войдет в историю.

За последние несколько лет в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

Российские традиции

День медицинского работника – это повод выразить признательность специалистам, ежедневно спасающим жизни. Поздравления напоминают врачам, медсестрам и санитаркам о ценности их труда.

В этот день в медицинских учреждениях проводят праздничные концерты, а в медицинских университетах и училищах вспоминают своих выдающихся выпускников.

На государственном уровне существуют награды, такие как "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" для тех, кто проработал более 20 лет, и "Заслуженный врач Российской Федерации" для врачей с опытом более 15 лет, за значительные достижения в медицине.

В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Минздрава РФ реализуется с 2001 года. За годы существования премии ее лауреатами стали сотни врачей из всех регионов страны, совершившие прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделавшие научные открытия и внесшие огромный вклад в развитие мировой медицинской науки.

Премия вручается в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За создание нового направления в медицине", "За вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесенный представителями науки – научными работниками, врачами любых специальностей и (или) специалистами с высшим немедицинским образованием", "За верность профессии" и "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф".

Идеи для подарков

Подарки для врачей и медсестер могут варьироваться от символических до практичных, в зависимости от ситуации и отношений с получателем. Вот несколько примеров:

Символические подарки

Благодарственные открытки: Простое, но очень значимое выражение признательности. Открытка с искренним сообщением о том, как вы цените их труд, может стать приятным напоминанием о вашей благодарности. Это особенно важно в моменты, когда врачи и медсестры сталкиваются с эмоциональными и физическими нагрузками.

Книги о медицине или здоровье: Классические произведения или новинки, которые могут быть интересны в их профессиональной сфере или просто для общего развития. Выбор может варьироваться от научной литературы до художественных произведений, связанных с медицинской тематикой.

Декоративные элементы для рабочего места: Это могут быть рамки для фотографий, настольные календари с медицинской тематикой или сувениры, напоминающие о важности их работы. Такие подарки помогают создать уютную атмосферу на рабочем месте и служат источником вдохновения.

Практичные подарки

Качественный стетоскоп: Важный инструмент для врачей, и хороший стетоскоп может стать не только полезным, но и стильным аксессуаром. Выбор качественного стетоскопа может подчеркнуть профессионализм и заботу о здоровье пациентов.

Медицинская форма или халат: Удобная и стильная форма может сделать рабочие будни более комфортными и приятными. Подарок может быть как функциональным, так и модным, что позволит врачу или медсестре чувствовать себя уверенно.

Набор для ухода за собой: Врачи и медсестры часто работают в стрессовых условиях, поэтому наборы для релаксации или ухода за кожей могут быть отличным подарком. Это может включать кремы, масла для массажа или ароматы, которые помогут им расслабиться после долгого рабочего дня.

Кофеварка или термос: Для тех, кто работает долгие смены, качественный термос или кофеварка поможет поддерживать бодрость в течение дня. Это практичный подарок, который будет использоваться ежедневно и напоминать о вашей заботе.

Профессиональные органайзеры или планнеры: Помогут структурировать рабочие задачи и расписание, что важно в их насыщенной жизни.

Сертификаты на массаж или спа-процедуры: Это поможет расслабиться и восстановить силы после долгих смен.

Настольные игры или головоломки: Отличный способ отвлечься и провести время с семьей или друзьями. Это может стать прекрасным способом снять стресс и насладиться временем вне работы.

Персонализированные подарки

Персонализированные блокноты или ручки: Можно сделать гравировку с именем или специальным сообщением, что добавит индивидуальности. Такой подарок будет не только практичным, но и уникальным, что сделает его особенно запоминающимся.

Флешка с медицинскими ресурсами: Удобный способ иметь под рукой полезные материалы, такие как статьи, исследования или справочники. Это покажет вашу заботу о профессиональном развитии получателя.

При выборе подарка важно учитывать личные предпочтения получателя и его профессиональную сферу. Даже небольшой жест внимания может значительно поднять настроение медицинскому работнику и показать благодарность за их труд.