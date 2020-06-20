Подвиг медработников во время пандемии войдет в историю, считает Путин

"Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же, как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой Мировой и Великой Отечественной", - сказал он в ходе встречи с медицинскими работниками.