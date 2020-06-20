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Подвиг медработников во время пандемии войдет в историю, считает Путин
Жертвенный подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса навсегда войдет в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:31
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РИА Новости
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353
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Подвиг медработников во время пандемии войдет в историю, считает Путин

14:31 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жертвенный подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса навсегда войдет в историю, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же, как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой Мировой и Великой Отечественной", - сказал он в ходе встречи с медицинскими работниками.
"Во все времена в нашей стране чествовали, прославляли выдающихся медицинских работников", - добавил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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