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РИА Новости

Си Цзиньпин предложил Эрдогану укрепить антитеррористическое сотрудничество

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о необходимости усилить сотрудничество между двумя странами в области противодействия терроризму, говорится в сообщении МИД КНР.
Встреча состоялась в Душанбе на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"В нынешней обстановке стороны должны решительно поддерживать друг друга в вопросах, представляющих коренные интересы, укрепить сотрудничество в сфере противодействия терроризму", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД.
Он также отметил, что придает крайне важное значение китайско-турецким отношениям, и выразил готовность работать вместе с Эрдоганом над тем, чтобы двусторонняя дружба трансформировалась во взаимодоверие между двумя странами.
Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что Турция уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем, готова расширять сотрудничество в торгово-экономической, финансовой сферах, а также в области инфраструктурного строительства, дополняется в сообщении.
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СВМДАСи ЦзиньпинКитайТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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