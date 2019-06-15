Си Цзиньпин предложил Эрдогану укрепить антитеррористическое сотрудничество

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о необходимости усилить сотрудничество между двумя странами в области противодействия терроризму, говорится в сообщении МИД КНР.

Встреча состоялась в Душанбе на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"В нынешней обстановке стороны должны решительно поддерживать друг друга в вопросах, представляющих коренные интересы, укрепить сотрудничество в сфере противодействия терроризму", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД.

Он также отметил, что придает крайне важное значение китайско-турецким отношениям, и выразил готовность работать вместе с Эрдоганом над тем, чтобы двусторонняя дружба трансформировалась во взаимодоверие между двумя странами.