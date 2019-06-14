Путин назвал приоритет в отношениях с Монголией и Китаем

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.
Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.
До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.
До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.
Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.
Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.
Владимир Путин на церемонии фотографирования.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.
Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.
Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.
Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа
Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа
По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.
До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.
Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.
Владимир Путин на церемонии фотографирования.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.
Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.
Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа