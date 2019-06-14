Путин назвал приоритет в отношениях с Монголией и Китаем

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в повышении взаимосвязанности транспортной инфраструктуры России, Монголии и Китая, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

"Приоритетное место в нашем сотрудничестве занимают вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить взаимосвязанность наших трех государств, обеспечить свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг. Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги", - сказал Путин.

Он добавил, что стороны намерены "кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии и, как результат, в разы увеличить объемы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении".