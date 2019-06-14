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РИА Новости
Саммит ШОС

Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке

Вчера, 15:46
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Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Кадры визита президента России в Киргизию — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время церемонии встречи в аэропорту Бишкека. 13 июня 2019
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По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-концерта по случаю проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Саммит ШОСШОСФото
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